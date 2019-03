Meteorologii au anuntat cum va vremea in weekend.



Astfel, de vineri seara de la ora 23:00 pana duminica la ora 03:00 intra in vigoare un cod galben de intensificari ale vantului la munte, ninsori viscolite la peste 1500 m, anunta Administratia Nationala de Meteorologie.



"In zona montana vantul va sufla tare, cu viteze de peste 80...90 km/h. La altitudini mai mari de 1500 m, mai ales in Carpatii Orientali si Meridionali se vor depasi 100...120 km/h, temporar va ninge viscolit si se va depune strat consistent de zapada. In celelalte regiuni vantul va avea intensificari cu viteze intre 45...55 km/h, iar local si temporar de peste 70 km/h", arata meteorologii.

Prognoza speciala pentru Bucuresti

Incepand de vineri de la ora 23:00 pana sambata la ora 08:00, "cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat cu viteze, in general, sub 25 - 30 km/h. Temperatura minima va fi de 2 - 3 grade, mai scazuta in zona pre-oraseneasca spre 0 grade Celsius".

Apoi de sambata dimineata pana duminica la ora 03:00, "cerul va fi temporar noros, iar vantul va avea intensificari mai ales dupa-amiaza si seara, cand la rafala se vor atinge viteze de 45 - 55 km/h, iar trecator posibil 60 km/h. Temperatura maxima va urca, in orele amiezii, pana la 14 - 15 grade Celsius, dupa care va scadea, astfel ca la finalul intervalului se va situa in jurul valorii de 5 grade".