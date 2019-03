Te gandesti sa adopti un stil vestimentar mai lejer, care sa te faca sa te simti confortabil, atunci cand calatoresti sau mergi la festivaluri? Ce zici de stilul BoHo?



Acest stil vestimentar iti va aduce aminte de perioada anilor 60-70, cand se asculta Beattles, iar tinerii hipioti se imbracau nonconformist. Vorbim despre perioada pantalonilor evazati, a franjurilor si a rochiilor vaporoase, care astazi se incadreaza perfect in definitia stilului BoHo.

Cum a aparut stilul BoHo?

Stilul BoHo este o prescurtare a termenului “boemian”, care descrie un anumit tip de rochie, inspirat din stilul de viata liber al hipiotilor, care s-au remarcat in perioada anilor 1960 si 1970. In zilele noastre, ideea de BoHo este asociata cu festivaluri precum Coachella, unde vedetele se imbraca in fuste lungi curgatoare, rochii transparente, bluze cu modele etnice, tunici, veste cu franjuri si bustiere brodate.

Acest curent boemian a fost asociat in trecut cu comunitatile de artisti, scriitori si intelectuali. Stilul boemian a reusit sa se faca remarcat prin creativitate, dar si prin indiferenta adeptilor fata de structurile si traditiile sociale. Istoria arata ca boemienii au aparut in Franta, dupa Revolutia franceza, si au reusit sa lase mostenire urmatoarelor generatii un stil vestimentar care este popular si in prezent. Stilul boemian se caracterizeaza prin confort, materiale curgatoare, modele etnice si combinarea unor culori si materiale, in cele mai neconventionale moduri.

Fiecare generatie s-a adaptat la stilul BoHo, in functie de gusturile proprii si de influentele sociale, iar de-a lungul timpului, acest stil a devenit incetul cu incetul un curent mainstream in industria modei.

Chiar si designerii au creat colectii BoHo, iar vedete precum gemenele Olsen si Sienna Miller au promovat acest curent. Stilul BoHo ii ofera purtatorului libertatea de a face cele mai indraznete combinatii vestimentare, intre nuante puternice si materiale cu texturi diferite. Acest stil este unul lejer, armonios, confortabil si vaporos, care urmareste linia simplitatii. Unii critici descriu acest curent vestimentar ca fiind o combinatie intre modernism si vintage.

Care sunt piesele cheie ale acestui stil vestimentar?

Stilul BoHo este mai putin restrictiv, fiind descris uneori ca un stil “campenesc”, deoarece cuprinde tunici, pantaloni largi, cizme si sandale. Totusi, acest stil de imbracaminte este unul lejer, atat pentru femei, cat si pentru barbati.

Imprimeurile florale, volanele, broderiile si combinatiile de culori neobisnuite sunt o parte din elementele cheie ale acestui stil vestimentar. BoHo este mai degraba un amestec de vestimentatie medievala, cu influente etnice.

Tinutele BoHo au o tenta boema, iar dintr-o astfel de garderoba fac parte rochiile vaporoase din materiale fine, pantalonii evazati, accesoriile din piele, lemn sau rafie si incaltamintea atipica – ghete sau cizme din piele, cu diverse modele. Nu trebuie sa lipseasca nici palariile cu boruri largi si nici accesoriile de par inflorate, care se potrivesc perfect si la festivaluri.

Barbatii care isi doresc sa adopte stilull BoHo ar trebui sa aiba in garderoba lor salvari si pantaloni etnici, veste si tunici colorate, dar si hanorace tricotate. Daca doresti sa-ti achizitionezi astfel de obiecte vestimentare, poti gasi mai multe tipuri de haine online pentru barbati aici.

Principalele influente ale stilului BoHo vin din anii ‘60, din perioada in care a aparut stilul hippie, care a fost initial o miscare de protest a tinerilor impotriva societatii materialiste occidentale. Atunci, hipiotii si-au creat comunitati proprii, avand in comun un stil vestimentar nonconformist si pasiunea pentru rock-ul psihedelic. De asemenea, si cultura gypsy a avut un rol important in ceea ce reprezinta astazi stilul BoHo. Spre exemplu, bluzele cu maneci largi, fustele lungi, rochiile inflorate si esarfele au fost preluate din cultura gypsy si transformate de-a lungul timpului in piese de baza ale acestui stil boem.

Asadar, daca iti doresti sa iti creezi o tinuta BoHo, cauta prin dulapul tau haine cu imprimeuri etnice sau florale, fuste vaporoase, rochii lungi sau pantaloni evazati, veste sau genti cu franjuri si bijuterii din lemn. Nu uita ca te poti inspira de la unul dintre cele mai celebre cupluri hippie – John Lennon si Yoko Ono, care au fost o emblema pentru stilul BoHo.