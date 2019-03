Cauciucurile sunt printre cele mai importante elemente ale unui autoturism, atunci cand vine vorba despre siguranta si confortul soferului si pasagerilor. Tocmai de aceea trebuie sa acorzi o foarte mare importanta procesului dedicat alegerii unor cauciucuri pentru masina ta, iar calitatea acestora trebuie sa fie principalul criteriu de alegere.



Desi pot gasi cauciucuri second hand la preturi care iau ochii, este de preferat sa optezi pentru cauciucuri noi, pentru ca un grad ridicat de uzura conduce la scaderea nivelului de securitate si te expune la potentiale incidente neplacute. Totodata, cauciucurile second hand au o durata de viata mai scazuta si poti astfel sa consideri ca un pret mai mare echivaleaza cu o investitie pe termen mai lung. Care sunt cele mai importante cinci criterii pe care ar trebui sa le ai in vedere atunci cand alegi cauciucurile de vara?

Caracteristicile pneurilor

225 - anvelopa are o latime de 225 de milimetri

50 - face trimitere la flancul anvelopei, calculat ca raport intre inaltimea si latimea anvelopei. In cazul acesta, raportul este de 0.5.

R17 - R se refera la structura de tip Radial, iar 17 este diametrul in inchi al anvelopei

98 - este indicele de sarcina, iar semnificatia numarului 98 este ca anvelopa poate sustine pana la 750 de kilograme.

H - indicele de viteza, adica viteza maxima pana la care poate fi utilizata anvelopa. In cazul literei H aceasta este 210 km/h.

Producatorul

Exista mai multe tipuri de pneuri si fiecare dintre acestea are anumite caracteristici. Pentru a afla caracteristicile unui pneu pe care vrei sa il achizitionezi, te poti ajuta de codul inscris pe latura anvelopei. Acest cod este format din elemente care fac referire la latime, flancul anvelopei, structura, diametru, indice de sarcina si indice de viteza. De exemplu, un pneu marcat cu codul 225/50 R 17 98H are urmatoarele caracteristici:Pentru ca sezonul calduros se apropie, poti achizitiona anvelopele de vara 195 65 r15 inca de pe acum, la preturi foarte convenabile.Un alt criteriu pe care trebuie sa il iei in seama atunci cand cauti sa achizitonezi cauciucuri de vara pentru masina ta este reprezentat de producatorul anvelopelor. Cel mai mare producator la nivel global este reprezentat de francezii de la Michelin, care activeaza si pe piata romaneasca inca din anul 2001, in tara noastra fiind produse anvelope atat pentru export, cat si pentru uzul intern. Japonezii de la Bridgestone sunt un alt producator important, la fel ca nemtii de la Continental sau italienii de la Pirelli.

Este interesant ca Pirelli detine o fabrica de cauciucuri si una de cord metalic pentru anvelope, ambele in Slatina. Compania Continental ajuta si ea economia romaneasca prin cele trei centre de dezvoltare si opt unitati de productie aflate in Timisoara, Carei, Iasi, Sibiu si Arad. Daca acesti producatori sunt prea scumpi pentru ce iti poti permite, exista si alternative mai accesibile, dar tot de calitate, precum anvelopele de la Malatesta, Tristar sau Autogrip.

Clasa de eficienta a anvelopelor

Clasa de franare

Indicele de viteza

Clasa de eficienta a anvelopelor este un criteriu ce face trimitere la modul in care cauciucurile afecteaza cantitatea de combustibil pe care o consuma masina ta. Exista clase de la A la G, iar cele din clasa G sunt cele mai putin eficiente, pentru ca pot provoca un consum chiar si cu jumatate de litru de combustibil mai mare la suta de kilometri decat niste anvelope din clasa B. Din nefericire, majoritatea soferilor opteaza pentru anvelope din clasa F, care nu ajuta prea mult la scaderea consumului, dar pot fi achizitionate la preturi accesibile.Spre deosebire de clasele de eficienta, cele de franare se opresc la litera F. Fireste, cele din clasa F sunt cele mai slabe, insa cele mai comune sunt anvelopele din grupa E, iar calitatea acestora atunci cand vine vorba despre conditiile de franare este suficienta pentru o masina mica si un stil de condus normal. Daca aveti probleme cu anumite conditii meteo, precum ploaia, sunt recomandate anvelope din clase superioare, C, B sau A, pentru ca va vor ajuta in conditiile unui carosabil umed, pe timp de vara.Indicele de viteza este un indicator care te ajuta sa afli viteza maxima pe care o poate suporta o anvelopa. El este simbolizat prin litere de la T la Y, in cazul autoturismelor, iar o anvelopa cu indicele T poate fi folosita pana la maxim 190 km/h, in timp ce indicele Y permite atingerea unei viteze de 300 km / h. Indicele trebuie sa fie cumva direct proportional cu puterea masinii si dimensiunea anvelopelor.

Asadar, odata cu apropierea sezonului de vara, trebuie sa iei in calcul utilizarea unor anvelope potrivite acestuia. Tine cont de caracteristicile pneului, indicate de codul inscriptionat pe acestea, de producator, clasa de eficienta si de franare a anvelopelor, dar si de indicele de viteza. Poti apela cu incredere si la magazine online pentru a-ti achizitiona cauciucuri, iar recomandat este sa te orientezi catre produse noi.