Cantareata Delia Matache se alatura campaniei "Romania vrea autostrazi".



Artista a postat o fotografie pe Instagram prin care arata ca se alatura campaniei, folosind hashtagul #sieu.

"Nu suntem in siguranta pe drumurile astea, si daca nici noi (n.r.- artistii) nu batem tara asta in lung si-n lat...", a mai mentionat Delia in sectiunea de comentarii.

In egala masura, intr-un interviu acordat Adevarul, ea sustinea ca ar fi mai fericita daca ar exista drumuri si autostrazi in tara pe care sa se deplaseze in siguranta.

"As fi mult mai fericita in Romania daca am avea niste drumuri pe care sa ma pot deplasa cu duba noastra cea de toate zilele fara sa facem 13 ore pana la Timisoara. Da, as fi mai fericita daca ar exista autostrazi, drumuri mai bune. Mi se pare uneori ca traim in doua lumi in acelasi timp – o lume in care lucrurile au evoluat si in care avem tehnologii avansate si alta lume in care n-avem drumuri si am ramas in urma. Mi-ar placea sa ne putem deplasa mai decent, asta e o chestie pe care am intampinat-o in meseria mea. Uneori luam avioane, dar nu poti mereu, majoritatea drumurilor, 80%, le facem cu duba si e un risc la care te supui pana la urma. Am fost fericiti pana acum, dar in momentul in care pleci la drum oriunde in tara asta esti supus unui risc enorm", spunea ea.

