Dupa ce a fost dat in judecata de Camelia Bogdan, Mircea Badea a sustine ca problema reala este ca "aceasta duduie a decis irevocabil cu privire la libertatea oamenilor".



"Nu stiu, dar nici nu ma intereseaza (de ce a fost deschisa actiunea in instanta - n.r.). Ceea ce ma intereseaza este ca in Justitia din Romania sunt judecatori precum Camelia Bogdan. Pe Michael Jackson nu l-a dat in judecata? Problema nu e ca ne-a dat duduia in judecata, bine, speram sa nu dam peste o onorata instanta cum e Camelia Bogdan.

Problema reala cand ne uitam la aceasta lista este ca in Romania, in statul de drept, in UE, sub Timmermans si Juncker sunt judecatori ca duduia asta (...) E o problema absolut reala si infioratoare ca aceasta duduie a decis irevocabil cu privire la libertatea oamenilor", a declarat Mircea Badea, citat de antena3.ro.