Partidul Social Democrat anunta, vineri, ca se vor incepe lucrarile la Autostrada Moldovei.



"Autostrada Moldovei incepe azi!

Varianta de ocolire, la profil de autostrada, a municipiului Bacau este parte integranta din autostrada Moldova (coridorul IX pan european). Este un proiect lansat in 2017, in timpul guvernarii PSD, in valoare de 144 de milioane de euro, cu finantare asigurata.

Ministrul Transporturilor, domnul Razvan Cuc, va fi astazi prezent incepand cu ora 12:30 la inceperea lucrarilor pe santier.

#NeRespectamPromisiunile", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Partidului Social Democrat.