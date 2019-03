Artistul Tudor Chirila sustine ca "singura sansa pe care o mai are aceasta tara este solutia radicala in care partidele sa se desprinda de mafia care le-a capusat".



"As vrea sa nu uitam de sloganul asta, 'PSD si PNL aceeasi mizerie'. Stiu ca o sa-mi sara in cap multa lume ca nu e momentul de filosofie, ca e nevoie de opozitie unita, bla, bla, bla. Eu cred ca asta ar insemna sa bagam rahatul sub pres. Pentru ca de fapt asta face PNL acum. Stim foarte bine si sunt zeci de marturii despre fraternitati silentioase intre primari PSD si PNL in teritoriu, care se contreaza doar de fatada. Nu avem memoria atat de scurta incat sa uitam monstrul USL.

Iar lista PNL de la europarlamentare spune multe despre incapacitatea acestui partid de a se reforma. Cum poti sa vii in fata alegatorilor cu personaje ca Vasile Blaga si Gheorghe Falca? Exista datorii la acesti oameni. Nu a reusit partidul sa construiasca o lista curata de oameni cu viziune pentru traseul Romaniei in Europa. Raspunsul este nu. Sunt convins ca existau resurse in partidul lor ca lista asta sa arate mult mai bine si sa fie cu adevarat relevanta, dar se pare ca reforma si promovarea oamenilor curati si bine intentionati nu castiga in PNL. Atentie asta nu e o invitatie la boicot, vreau doar sa punctez faptul ca nu suntem prosti si ca singura sansa pe care o mai are aceasta tara este solutia radicala in care partidele sa se desprinda de mafia care le-a capusat. PSD nu poate face asta, e insusi mafia, iar PNL se pare ca nu poate. Cu lista asta...", a scris Tudor Chirila pe Facebook.

