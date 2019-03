Jurnalistul Rares Bogdan nu va mai realiza emisiunea "Jocuri de putere". El urmeaza sa candideze la europarlamentare pe lista PNL.



"Le multumesc colegilor de la Realitatea. Ii multumesc lui Cozmin, sper sa gaseasca un inlocuitor mai bun. Ma voi bate pentru libertatea presei, pentru libertatea cuvantului. Parasesc presa cu durere. A fost cea mai grea decizie din viata mea. Sper ca voi avea succes in politica, asa cum am avut si in presa", a spus Rares Bogdan, conform adevarul.ro.

"Radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de stiri si dezbateri prezentate sau moderate de oameni politici care detin functii sau demnitati publice ori purtatori de cuvant ai institutiilor publice, precum si de persoane desemnate public sa candideze sau care si-au anuntat public intentia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidentiale", potrivit Codului de reglementare al audiovizualului, citat de paginademedia.ro.