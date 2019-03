USR sustine protestul pasnic ”Romania vrea autostrazi” care va avea loc pe 15 martie, ora 15:00, la initiativa unui tanar antreprenor din Suceava. Lipsa infrastructurii inseamna o condamnare la subdezvoltare si ii obliga pe romani sa plece din tara.



"Moldova nu are nici macar un metru de autostrada si a fost in permanenta ignorata de guvernele din ultimii 30 de ani. A fost nevoie de adoptarea unei legi in Parlament anul acesta pentru ca PSD-ALDE sa aloce fonduri pentru construirea autostrazii care poate conecta regiunea Moldovei cu celelalte regiuni ale tarii si nici aceasta lege nu este respectata.

Din pacate, investitiile publice din ultimii 30 de ani din Romania au insemnat, in general, bani pentru partide si acolitii partidelor aflate la guvernare. Ultimii doi ani sunt cei mai rai in ceea ce priveste constructia de autostrazi din Romania din 2000 incoace. Investitiile au ajuns la un minim istoric in alocarea bugetara din PIB.



Este rusinos ca politicieni care s-au aflat la putere in ultimii 30 de ani si care ar fi putut sa deblocheze investitiile din domeniul transporturilor, anunta in mod ipocrit sustinerea protestului din 15 martie.

Din cauza unor politicieni corupti si incompetenti care s-au succedat la guvernare, Romania a pierdut deja fonduri europene dedicate infrastructurii si dezvoltarii tarii si riscam sa mai pierdem si mai multi bani gratuiti de la Uniunea Europeana.

Este de inteles de ce romanii au ajuns la limita rabdarii. Autostrazile nu se pot construi cu incompetenti si corupti, este nevoie de consultanti cu experienta si de fonduri europene. Din 2020 cand ajungem la guvernare, incepem sa reducem decalajele dintre Romania si celelalte state europene in privinta infrastructurii", se arata intr-un comunicat USR.