Zilele sunt tot mai lungi si mai calde si nu mai ai nicio scuza sa nu incepi sa fii mai activ si, respectiv, mai sanatos. Iar o bratara de fitness este un dispozitiv care poate sa te ajute in acest sens.



Brățările de fitness sunt dispozitive care te pot ajuta să te miști mai mult, să dormi mai bine și să-ți îmbunătățești sănătatea. Vezi mai jos trei dintre cele care își vor face bine treaba.

Fitbit Charge 3

Garmin Vivosmart 4

Amazfit Bip

Fitbit Charge 3 este cea mai complexă și completă brățară de fitness de la Fitbit. Este rezistentă la apă și oferă o serie completă de funcționalități de fitness, cum ar fi monitorizarea ritmului cardiac și a somnului și îți poate spune când atingi ritmul optim de antrenament pentru arderea de calorii. Brățara de fitness are o autonomie a bateriei de 6 zile. O găsești aici Această brățară sport nu este făcută pentru atleții de performanță, dar este una dintre cele mai performante din gama sa de dispozitive. Ecranul este mai mare decât pe alte produse Garmin și are o baterie care ar trebui să te țină cam o săptămână, în funcție de intensitatea exercițiilor pe care le faci. În plus, are o funcționalitate interesantă care îți spune când este cel mai bun moment să faci exerciții în funcție de energia corpului. Poți cumpăra brățara de aici. Amazfit Bip seamănă cu un smartwatch, dar este mai mult un fitness tracker, datorită specificațiilor tehnice. Designul amintește de Apple Watch și vine echipat cu o mulțime de funcționalități, inclusiv GPS, monitorizare a ritmului cardiac și a diverselor tipuri de exerciții, monitorizează somnul și urmărirea multi-sport, urmărirea somnului și nivelul general de fitness (estimat de VO2 Max). Este posibil să uiți că trebuie să încarci brățara, pentru că bateria te va ține până la o lună. Dacă ți se pare că toate sună bine, comandă brățara de aici