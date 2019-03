Responsabilii regiunii Magadan, din Orientul Indepartat Rus, au anuntat miercuri ca o fabrica locala lanseaza productia in masa de carnati din carne de foca pentru prima data in regiune, informeaza dpa.



Obtinerea unei cantitati suficiente de carne pentru aceste produse "nu ar trebui sa constituie o problema", in contextul in care in apele locale se estimeaza ca traiesc 50.000 de foci, a indicat administratia locala din aceasta regiune cu iesire la Marea Okhotsk intr-o declaratie, insotita de o fotografie cu un sortiment de carnati afumati de culoare maro.

"Carnea de foca nu este doar delicioasa, ci si sanatoasa. Are putine calorii si contine o cantitate mare de substante utile care intaresc organismul", se precizeaza in declaratie, potrivit Agerpres.

Actiunea este menita sa diversifice industria locala de pescuit si sa promoveze know-how-ul traditional, se indica in aceeasi declaratie.

Afacerea intentioneaza, de asemenea, sa foloseasca pieile de foca pentru a confectiona imbracaminte, dar si sa produca medicamente din grasimea acestui animal.