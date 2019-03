Sebastian Ghita vrea sa faca o propunere statului roman, si anume, sa acorde anual Bisericii 100 de milioane de euro pentru cursuri in limba romana in comunitatile de romani din strainatate.



"Multi vorbesc despre romanii plecati in strainatate si mor de grija acestora din vorbe. Vreau sa fac o propunere care sa fie clara si practica.

Plata a 100 milioane de euro pe an din partea Statului Roman catre Biserica Ortodoxa Romana pentru a organiza scoli cu program scurt (2h) pentru predarea Limbii Romane si a Istoriei Romanilor. Un curs de dezvoltare personala in limba romana cred ca ar fi bine primit in orice comunitate romaneasca din strainatate.



In felul acesta copiii romani care se nasc in strainatate pot sa ramana copii romani, Biserica isi va creste prezenta in viata familiilor romanesti iar Romania va face in sfarsit ceva pentru cetatenii sai care traiesc in afara tarii.

Datoria noastra fata de Romania este sa o pastram mereu in minte si in suflet iar datoria Statului Roman este sa foloseasca resursele stranse de la cetateni pentru a ajuta Poporul Roman sa prospere si sa devina tot mai educat si mai numeros intr-o Europa si o lume supuse pericolului imigratiei", a scris Sebastian Ghita pe Facebook.