Un detinut de 24 de ani, din Salaj, incarcerat in Penitenciarul Oradea pentru viol, a decedat marti, 12 martie, dupa ce cu trei zile in urma a incercat sa se sinucida prin spanzurare.





Potrivit purtatorului de cuvant al Penitenciarului Oradea, Adina Barda, tanarul de 24 de ani era inchis din 2014 in Penitenciarul Oradea pentru viol, avand o condamnare de 14 ani si jumatate de inchisoare.

Tanarul, care urma sa implineasca 24 de ani, era considerat un detinut docil si serios, fiind repartizat in regim inchis si desfasura activitati productive in calitate de brigadier (sef punct de lucru) la un atelier de confectii pantofi. El a solicitat sa mearga in magazia in care se depozitau materialele de lucru, pentru a aduce cele necesare pentru cusutul fetelor de incaltaminte.

"Pentru ca trecusera deja 15 minute si agentul a constatat ca detinutul nu se mai intoarce, acesta din urma s-a deplasat sa vada ce s-a intamplat. L-a gasit spanzurat de teava de incalzire, cu ata cerata, care era folosita la pantofi. Imediat i s-au aplicat manevre de resuscitare de catre asistentul medical, fiind apelat in acelasi timp si serviciul unic 112. Ambulanta a venit in cinci minute, echipajul i-a continuat resuscitarea, detinutul a fost stabilizat si escortat la Spitalul Judetean. In data de 12, a decedat," a precizat Adina Birda, potrivit Agerpres.

La nivelul institutiei a fost demarata o ancheta interna pentru a stabili imprejurarile producerii evenimentului, iar despre decesul persoanei custodiate, conducerea Penitenciarului Oradea a anuntat: familia decedatului, judecatorul de supraveghere, Administratia Nationala a Penitenciarelor, Serviciul de Medicina Legala si Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor care efectueaza cercetari in cauza.