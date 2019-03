Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7640 lei/euro, o crestere de 0,02% fata de nivelul atins miercuri, si se apropie de nivelul record stabilit in ianuarie.





In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a atins, in 25 ianuarie, un nivel maxim de 4,7648 lei.

Miercuri, euro a urcat la 4,7632 lei. Joi, euro a crescut la 4,7640 lei, scrie News.ro.

Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4,2175 lei la 4,2131 lei.