In ceea ce priveste fluidizarea traficului in orase, ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, sustine ca ar putea fi gandita o formula astfel incat nu toate scolile sa inceapa la ora 08:00.



"Sunt de acord cu propunerea doamnei primar si chiar ma gandeam - si poate ca acest lucru este valabil in mai multe orase - daca am putea sa gandim o formula: nu toate scolile sa inceapa la ora 8,00. Sa incercam sa decalam programul in asa fel incat sa nu supraaglomeram orasele. Din punctul de vedere al ministerului, suntem extrem de deschisi spre propunerile dumneavoastra. (...) Problema cu microbuzele, propusa de doamna primar Gabriela Firea, functioneaza in Cluj si functioneaza cu rezultate foarte bune. Poate fi o solutie, un model pe care sa il avem in mai mute din orasele noastre aglomerate.

Nu mai avem laboratoare in scoli. Sincer va spun ca ma gandesc la o formula de a construi laboratoare mobile si de a deplasa aceste laboratoare de la o scoala la alta. Cand am introdus clasa pregatitoare in scolile noastre, in cele mai multe clasa pregatitoare a intrat in laboratoarele de fizica, biologie si chimie. Si suntem acum in situatia sa avem un deficit de cadre didactice chiar la aceste discipline, ceea ce, fara indoiala, nu este de acceptat", a spus Ecaterina Andronescu, citata de hotnews.ro.