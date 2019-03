Expertii de la Organizatia Mondiala a Sanatatii spun ca este doar o chestiune de timp pana la o situatie de criza planetara din cauza gripei.



"Amenintarea unei pandemii de gripa este omniprezenta. Trebuie sa fim vigilenti si pregatiti - costul unui focar major de gripa il va depasi cu mult pe cel al prevenirii'', a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat in cadrul unui comunicat.

Presedintele Societatii Romane de Microbiologie si membru in Comitetul Executiv al OMS, Alexandru Rafila, a explicat ca epidemia este declarata doar la nivel national, in timp ce pandemia "afecteaza zone mari ale globului, ca in 2009 si 2010".

"In situatia in care un astfel de virus provoaca numai imbolnaviri umane, exista riscul ca tulpina sa fie foarte virulenta si sa se inregistreze nu doar imbolnaviri, ci si decese. Nu se mai pune probema de victime extrem de numeroase, ca in cazul pandemiilor din 1918-1919.

Pandemiile ulterioare au produs un numar de victime apreciabil. Daca discutam de AH1N1, in 2010 probabil a produs un milion de victime. Daca o tulpina virulenta, de obicei de origine aviara, provoaca imbolnaviri umane, riscul e evident. Consecintele nu sunt doar in plan medical, ci si in plan economic. Un numar mare de imbolnaviri afecteaza viata normala a unei tari, serviciile sunt afectate si trebuie luate masuri specifice", a spus Alexandru Rafila, potrivit Digi24.

OMS are un plan global de actiune in cazul unei pandemii

Masuri pentru combaterea gripei

Presedintele Societatii Romane de Microbiologi spune ca oamenii trebuie sa respecte masurile de precautie pe care le iau intr-un sezon normal de gripa.

Vaccinurile pot ajuta la prevenirea unora dintre cazuri, iar OMS recomanda imunizarea anuala, in special a personalului din sistemul sanitar si a categoriilor vulnerabile, precum varstnicii, copiii si persoanele cu afectiuni preexistente.

"Ministerul Sanatatii si institutiile de sanatate publica au recomandat izolarea la domiciliu in cazul unei infectii virale, utilizarea mastii, masuri igienice banale, spalatul mainilor trebuie intotdeauna, fie ca discutam de gripa sezoniera, fie de pandemie", a mai spus Alexandru Rafila.