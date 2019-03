Artistul Tudor Chirila face o analiza cu privire la copiii romanilor, sustinand ca acestia "sunt poluati de mentalitatea bolnava a unui sistem educational incapabil sa se centreze pe dezvoltarea lor ca indivizi independenti, orientati catre gandire critica, crescuti in spiritul grijii pentru celalalt".



"Copilul venea impreuna cu tatal lui dinspre Statuia Aviatorilor. Se indreptau catre Piata Victoriei, la protestul mare de acum vreo doua saptamani, cand vreo zece mii de oameni s-au adunat din nou in piata. L-am rugat sa ma lase sa il fotografiez. Nu l-am intrebat pe tatal lui daca masca este o masura de protectie urmare a lectiei mizerabile si nedrepte primite in zece august, dar mi s-a parut ca functioneaza excelent ca metafora a momentului.



Copiii nostri sunt expusi la poluare si trebuie protejati. Ei cresc intr-un oras administrat de un primar incompetent, incapabil sa gestioneze vreo strategie reala de dezvoltare.



Un primar care ne polueaza vietile prin simpla prezenta in scaunul de edil, caci este evident ca nu e acolo pentru cetateni, ci pentru un trib de acoliti pusi pe capatuiala.

Copiii nostri sunt poluati de mentalitatea bolnava a unui sistem educational incapabil sa se centreze pe dezvoltarea lor ca indivizi independenti, orientati catre gandire critica, crescuti in spiritul grijii pentru celalalt. In schimb, sistemul ii vrea subordonati, obedienti, incompetenti, neliberi.



Copiii nostri sunt poluati zilnic de media in deriva la care ei sunt expusi fara discernamant. Sunt poluati zilnic de deciziile adultilor de a-i transforma in subiecte social media fara voia lor, triste carti de vizita ale unor parinti ahtiati dupa falsa confirmare sociala.

Noi insine ne poluam copiii cu disperarea de a-i vedea triumfand cu orice pret, presandu-i zilnic sa nu ne faca de ras in jungla pe care o traversam indiferenti. Ii poluam cu lectii de viata si 'principii' distilate dintr-o experienta traumatizanta care ne-a format asa cum suntem acum: fricosi, blazati, resemnati si egoisti, dispusi la compromis si cedare.



Ii poluam cu iubirea conditionata de validarea lor sociala, cu dorinta noastra bolnava de a trai inca o viata mai buna prin ei. Romania viitorului este slefuita in fiecare zi de fricile pe care le plantam in copiii nostri. Si, in numele iubirii, suntem dispusi sa ne iertam cele mai grave schilodeli cu care ii binecuvantam", a scris Tudor Chirila pe Facebook.