TRUPA 9 si ViKloth au lansat imnul oficial al campaniei "Romania vrea autostrazi".



Stefan Mandachi, omul de afaceri din Suceava care a construit primul metru de autostrada din Moldova, apare in videoclip.

Piesa, scrisa de TRUPA 9 si ViKlot, este hip-hop cu influente folclorice, noteaza adevarul.ro.

"A fost felul nostru de a sustine campania '#sieu' vreau autostrazi. Speram si noi ce spera toti cei care sustin campania si poate este primul pas spre ceva concret", a spus Lucian Curelaru, care a tinuts a mentionezez ca proiectul muzical a fost realizat in 2 doua zile.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Versurile piesei:

De mic am vazut la noi ce se poartaCand drumul spre scoala era din balta-n balta In spatele blocului ne faceam o poartaFotbalul jucat pe pamant nu se uita niciodataNu s-au schimbat multe in jungla urbanaTot cu lut pe papuci si in Uniunea EuropeanaOriunde te duci acasa te asteapta o mamaDar o casa furata din interior se destramaRomania e casa mea si vad cum geme de durereCand ii mor nevinovati fii pe soseleO tara e un organism viu si drumurile ii sunt veneCare o pot secatui sau ii dau putereContracte aranjate, studii de fezabilitateAti vazut in autostrazi doar pentru voi oportunitateLa alegeri nu se vor mai intalni hotii cu prostiiSi eu vreau autostrazi pentru noi si copiii nostri

Si eu cred c-avem o tara minunata

Si eu port in suflet Romania adevarata

A cui e oare vina ca speranta moare?

Striga acum daca te doare

Daca te doare, daca te doare

De la Iasi pana in vest imi platesc toate pacatele

Tre’ sa ocolesc oi si vaci prin toate satele

Vreau sa plec dar stau in trafic si ma invart in cerc In secolul vitezei ma misc in ritm de melc

Responsabilii sunt in pana de idei dar fura curent

Hai, Dorele, mai cu talent! Nici Dorei n-am vazut, ca nu-s prevazuti in buget

Romania vrea autostrazi reale, nu doar in proiect

Parca e un blestem de care romanii nu mai scapa

Din groapa-n groapa pana-i baga in ultima groapa

Ore in plus la volan zici ca-s insurat cu masina

Cine-mi da anii pierduti?, nimeni nu-si asuma vina!

Si eu cred c-avem o tara minunata

Si eu port in suflet Romania adevarata

A cui e oare vina ca speranta moare?

Striga acum daca te doare

Daca te doare, daca te doare