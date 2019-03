Miercuri, timp de mai multe ore, Facebook si Instagram nu au putut fi accesate din mai multe tari din Europa, numeroase state din America de Sud si din SUA, scrie Digi24.



"Stim ca unii oameni intampina dificultati in accesarea aplicatiilor Facebook. Lucram pentru rezolvarea problemei cat mai curand", a fost primul mesaj publicat de Facebook pe Twitter.

Dupa o ora, compania a revenit: "Suntem concentrati pe rezolvarea problemei cat de curand, dar putem confirma ca problema nu este legata de un atac DDoS (n.r. tip de atac folosit de hackeri pentru a intrerupe activitatea unui site)".



We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.