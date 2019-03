Un tanar roman in varsta de 20 de ani, din judetul Suceava, a fost ucis in noaptea de 9 spre 10 martie, intr-o statie de metrou din Londra.



Principalii suspecti in acest caz sunt alti doi romani, Ciprian Mandachi si Alin Mihai, care fost deja arestati, scrie presa britanica, potrivit Adevarul.ro.

Florin Pitic se intorcea insotit de un prieten dintr-un club romanesc din capitala Angliei. Au fost abordati de alti doi romani, iar intre ei a izbucnit un conflict. Florin a fost batut, dupa ce prietenul cu care se afla a fugit.

Martorii au chemat ambulanta, dar Florin a murit la spital

Agresorii au spus ca l-au batut pe tanar pentru ca era consatean cu un alt tanar care ii suparase in club. In urma unei lovituri in zona fetei, Florin s-a dezechilibrat si a cazut cu capul de ciment, unde a ramas inconstient intr-o balta de sange. Cand au vazut ce au facut, cei doi agresori au fugit de la fata locului.

Moartea romanului este a opta crima petrecuta in Londra in decurs de zece zile. Tanarul era din Vicovu de Sus, Suceava, si locuia in Londra impreuna cu fratele sau.