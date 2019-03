Facebook are erori de functionare in mai multe tari, inclusiv in Romania, miercuri, dupa orele 18.00.





Eroare la nivel mondial pentru utilizatorii Facebook, miercuri, dupa orele 18.00. Pe reteaua sociala nu se pot face distribuiri sau postari. Facebook a picat in mai multe tari, functionalitatea retelei de socializara fiind minina. Utilizatorii nu au acces la postari pe profilele personale, pe pagini, in grupuri, la jocurile de pe Facebook sau la mesageria Facebook, De asemenea, functia de share este indisponibila, scrie libertatea.ro.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre facebook, eroare, retea sociala

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×