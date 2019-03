Aproximativ 500 de reclamatii au fost primite de Consiliul National al Audiovizualului dupa ce Sebastian Ghita a amenintat protestatarii #rezist, intr-o emisiune Romania TV de luni seara. Dorina Rusu, membru CNA, si presedintele Comisiei pentru cultura din Camera s-au autosesizat in acest sens. Mai multe organizatii au depus si ele plangeri la Consiliu.



In interventia la emisiunea moderata de Victor Ciutacu, Ghita a spus: „Daca mai prindem pe strazi bandele #Rezist, cum i-am vazut astazi la Ministerul Justitiei, s-ar putea sa se intalneasca cu niste cetateni de la Partidul Romania Unita, care sa le dea niste suturi in fund si sa ii trimita acasa. Daca politia nu-i trimite acasa, o sa-i trimitem noi”.

El a continuat: „Daca avem o lege si o institutie, o respectam. Nu se trezesc unii dintre noi sa sparga geamurile, sa-l bata pe ministru sau pe judecatori. Asta curand se va termina. Daca politia nu-i ia de pe strazi, o sa ne luam la bataie cu ei. Suntem atenti si, cum ii vom prinde pe strazi, batand vreun ministru, distrugand institutii si sarind pe gardurile Parlamentului, o sa le dam o mama de bataie. Sa plece la ei acasa si sa ne lase-n pace”, scrie News.ro.

Dorina Rusu, membru CNA, a declarat pentru News.ro ca s-a autosesizat in acest caz, fiind incalcat Articolul 40 (3) din Codul de reglementare a continutului audiovizual, care prevede ca moderatorii, prezentatorii si realizatorii au obligatia sa nu foloseasca si sa nu permita invitatilor sa foloseasca un limbaj injurios sau sa instige la violenta.

„Exact asta a fost - instigare la violenta. Au venit ieri (marti, n.r.) sute de reclamatii, iar astazi mi-a fost transmis ca sunt intre 450 si 500. Colegii nu au apucat sa le numere”.

Rusu a precizat ca in cel mult doua saptamani va fi discutat acest subiect in sedinta CNA. „Nu stiu daca va fi discutat saptamana viitoare, dar acum nu mai suntem ramasi in urma, asa ca cel tarziu in doua saptamani va fi abordat. Masura va depinde de vot, de ce vor spune majoritatea colegilor”, a mai explicat ea.

Gigel Stirbu, presedintele Comisiei pentru cultura, arte si miloace de informare in masa din Camera, a solicitat miercuri vicepresedintei CNA, Monica Gubernat, sa ia masurile necesare privind afirmatiile lui Ghita la postul de televiziune.

Intre cei care au depus plangeri s-au numarat organizatiile ActiveWatch si Stop Fake News, care a publicat pe pagina de Facebook link-ul catre formularul pentru sesizarea CNA.