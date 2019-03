O scoala din Neamt se alatura demersului inceput de omul de afaceri Stefan Mandachi din Suceava.



Liceul Particular Nr.1 din Piatra-Neamt va opri activitatea vineri, la ora 15.00, timp de 15 minute, scrie Mediafax.

"Pe 15 martie, incepand cu ora 15.00, elevii mei vor avea o pauza de 15 minute. Initiativa imi apartine, noi am facut filmul, este o initiativa civica. Avem copii minori, eu sunt profesor si nu vorbim de protest. Noi nu-i spunem protest. Noi ii spunem initiativa civica a domnului Stefan Mandachi, adica ii apreciem ideea, sustinem ideea dansului. Programul scolii noastre este de la ora 9.00 la ora 17.00, va fi o pauza normala, doar ca am prelungit-o, in urma initiativei la care participam. O initiativa civica asumata, responsabila, pentru viitorul lor. Cei care apar in film sunt cam la un an si jumatate distanta de permis, deci au peste 16 ani. Filmuletul a fost facut cu intentia de a responsabiliza, de a oferi elevilor o initiativa clara la nivelul social", a declarat directorul adjunct al Liceului Particular Nr. 1 Piatra Neamt, Mihai Capsa-Togan.