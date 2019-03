Marti, la „Exatlon”, s-a disputat unul dintre cele mai importante jocuri, cel de imunitate in fata eliminarii. In editia de aseara, victoria a fost adjudecata de Faimosi, care au reusit sa-si pastreze echipa intacta si sa trimita doua razboinice la duel. Mihaela Popescu, cea mai slab cotata concurenta din echipa albastra, s-a duelat cu Iulia Aradi, Nicoleta Lunca beneficiind de protectie, datorita acumularii procentajelor cele mai mari pe parcursul saptamanii.



Tensiunile, lipsurile si infrangerile consecutive si-au pus amprenta asupra echipei albastre, de aceasta data Mihaela Popescu fiind pusa la zid de intreaga echipa a Razboinicilor, atat pentru performantele sportive mai slabe, cat si pentru atitudinea distanta si neimplicare. Iulia Aradi a castigat duelul, reusind sa-si pastreze locul in echipa si sa continue sa performeze pe traseele din Dominicana. Mihaela Popescu si-a luat ramas bun de la razboinici si va reveni in tara, dupa mai bine de doua luni de cand se afla in competitia sportiva. Inainte de a isi lua ramas bun de la colegi, concurenta a avut cateva cuvinte de incurajare pentru cei cu care a impartit si bune si rele la deja celebra baraca de la "Exatlon".



“Ma bucur enorm ca am ajuns aici, ca m-am dezvoltat atat fizic cat si psihic, m-am redescoperit pe mine. Au fost momente si momente, si frumoase si rele, am avut parcursuri bune si parcursuri slabe. Stiam ca o sa ajung aici. Imi pare rau ca am ajuns cu Iulia la duel, e o persoana minunata, cu suflet puternic, isi merita locul aici. I-am spus ca trebuie sa lupte, sa arate lumii cine e si ce poate. Ma bucur ca am avut o adversara pe masura, ma bucur ca am putut sa inchei pe traseul meu preferat. Multumesc echipei ca a fost alaturi de mine, chiar daca, poate, uneori nu m-au suportat. Multumesc pentru tot ce s-a intamplat aici!”, a spus Mihaela Popescu cu lacrimi in ochi la finalul meciului.

Ce spune mama Iuliei Aradi despre duelul din 12 martie

Emotionata, abatuta si trista dupa ce a castigat duelul impotriva Mihaelei Popescu, Iulia Aradi nu s-a avantat in declaratii, preferand sa isi demonstreze abilitatile pe traseu.

“Ma bucur foarte mult ca echipa ma sustine, probabil am si demonstrat pana acum ce pot si am dovedit-o pe traseu, in punctaje, in scoruri. Am aratat partea mea sportiva aici”, a spus concurenta.

La cote maxime au trait duelul si parintii Iuliei, mama sa, Mariana Chelaru, declarand ca spera ca echipa fiicei sale sa reuseasca sa treaca de impasul in care se afla si sa „cedeze” baraca Faimosilor pentru o perioada, sa isi revina.

"Traiesc intens ce se intampla acolo, e o bucurie imensa, pentru ca e copilul meu, vad ca are putere. Se vede ca nu sta, se vede ca lupta ca sa aduca puncte si ca isi da interesul. De multe ori, dupa ce termina meciurile, o vad tare suparata. Ma doare inima ca nu reusesc (n.r. Razboinicii) sa sparga ghinionul asta", a declarat cu emotie mama razboinicei.

Iulia Aradi a fost dintotdeauna o luptatoare, ambitia fiind cea care a calauzit-o in viata, chiar daca a avut momente cand i-a fost foarte greu. La 16 ani a plecat de acasa, din Suceava, la „Stiinta Bacau”, urmandu-si pasiunea pentru sport. S-a descurcat singura si nu a asteptat ajutorul nimanui, muncind pentru tot ce si-a dorit, parintii sai fiind departe de casa.

"Am plecat de acasa, in Italia, cand Iuliana era in clasa a 4 a. Este foarte puternica, e ambitioasa. A luptat intotdeauna. SI cand a pierdut sa stiti ca s-a consumat foarte mult, in campionatele de atletism pe care le-a avut. Cand era copil la scoala, era cea mai activa, cea mai nabadaioasa, era cu baietii, alerga, se juca, se urca pe batatorul de la covoare. De mica a fost puternica si a avut ceva in ea legat de sport. De plans nu s-a plans niciodata, a inteles ca a trebuit sa plec eu de acasa. Tatal ei a venit mult mai tarziu, cand ea era prin clasa a 10 a si a plecat la Stiinta Bacau. A avut curajul de a pleca in Bacau singura, cu toate ca nu cunostea pe nimeni", povesteste mama Iuliei.

Potrivit unui comunicat remis 9am, desi nu au fost de acord sa participe la aceasta competitie, parintii Iulianei sunt mandri de evolutia atletei in ciuda conditiilor grele de la "Exatlon".