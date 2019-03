Campania #DeNeopritPeStop are ca scop combaterea ideii preconcepute conform careia, in perioada de menstruatie, femeile sunt mai putin capabile fizic si psihic sa-si duca proiectele la bun sfarsit.



Desi Romania detine in acest moment Presedintia Uniunii Europene, ramane o tara unde discriminarea pe criterii de sex inca mai exista. Nu doar aici, ci si in alte tari latine, in perioada de menstruatie, femeia este vazuta de cele mai multe ori intr-o situatie vulnerabila, marginalizata. Mai mult, expresia “a fi pe stop” este adesea folosita ca o insulta.

European Women Alliance, ONG cu sediul la Bruxelles, creat pentru a sustine puterea de afirmare a femeilor si a valorilor europene, lanseaza astazi in Romania manifestul #DeNeopritPeStop.

Campania are ca scop combaterea ideii preconcepute conform careia, in perioada de menstruatie, femeile sunt mai putin capabile fizic si psihic sa-si duca proiectele la bun sfarsit.

„Esti pe stop sau ce?!“ e o intrebare aparent inofensiva, dar pe care probabil fiecare romanca a auzit-o cel putin o data in viata. Chiar daca mesajul s-ar dori unul amuzant, in spatele sau se simte nuanta jignitoare. Este timpul sa punem stop prejudecatii de “a fi pe stop”. Iar solutia se gaseste chiar in realizarile femeilor. Realitatea arata ca ele au avut si au realizari importante ce presupun efort, putere si creativitate, indiferent de perioada lunii.

#DeNeopritPeStop vorbeste despre toate lucrurile de care femeile sunt in stare, atunci cand lumea din jur crede ca nu sunt in stare de nimic.

Celebritati din lumea divertismentului, sport, social media s-au alaturat deja acestei campanii. Fiecare dintre ele povesteste cate un moment de succes, o realizare ce a avut loc chiar in acele zile. De asemenea, vedetele lanseaza o invitatie ca si celelalte femei sa vorbeasca deschis despre propriile lor exemple.

Click AICI, da un share si povesteste pe Facebook, Instagram sau Twitter despre o realizare care te-a facut #DeNeopritPeStop.