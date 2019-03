Costi Mocanu pleaca de la Pro TV, postul de televiziune unde s-a consacrat ca reporter sportiv, comentator de meciuri, sef al departamentului Sport si, in ultimii ani ai lui Adrian Sarbu in CME, sef al canalului Pro TV.



Costin Mocanu a fost contactat de Paginademedia.ro pentru a confirma informatia si a vorbit despre decizia pe care a luat-o, cu precizarea ca ar mai putea fi anumite colaborari, informeaza Libertatea.ro.

"Avem un acord de principiu sa continuam sa colaboram in felurite proiecte – comentariile sportive sunt incluse. Dar nu este litera de lege. Nu e obligatoriu. Doar daca vointa comuna a partilor se manifesta. In mod clar, nu voi mai fi angajat al Pro TV, nu voi mai avea vreo pozitie in grup. Vorbesc cu oameni. Ceea ce pot spune este ca, acum, cea mai inaintata discutie nu are legatura cu televiziunea. Dar nu am luat nicio decizie.

Pot spune ca intre noi a fost un parteneriat foarte ok si ne propunem sa il continuam, daca e cazul, in aceiasi termeni de amicitie. Chiar este genul de divort in care ei raman foarte buni prieteni", a declarat Costi Mocanu pentru Paginademedia.ro.

El va pleca din 1 aprilie 2019, dupa 25 de ani de activitate, lucrand in postul tv inca de pe vremea cand acesta se numea Canal 31.