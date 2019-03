Casa de Comert Agroalimentar "Unirea" este o societate pe actiuni cu capital integral de stat care va prelua produsele de la fermieri romani, fie ca sunt sau nu organizati, si le va vinde pe piata, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la TVR 1.



"Este aceasta situatie anacronica in piata si anume ai produse si nu le vezi pe piata. Unele din ele se depreciaza si altele ajung la preturi deformate, mult mai mari, din cauza faptului ca nu exista aceasta veriga intermediara. Greu se intra in supermarketuri, ele sunt foarte pretentioase, si foarte bine, pentru ca ne indeamna sa lucram si noi mai atent si sa fim mai competitivi. Ati vazut pe la porti o serie intreaga de fermieri care scot la poarta fie legaturile de ceapa, fie de spanac, fie ouale si alte produse pe care ei saracii nu le pot valorifica. (...) Asa am facut aceasta societate pe actiuni Casa de Comert Agroalimentar "Unirea". Astazi, ea este structurata, o sa vedeti peste cateva zile, nu peste mult timp, punem in miscare si Bursa de Peste la Tulcea, pe care am construit-o de-a lungul vremii cu sume importante, bani europeni, si care nu a miscat pana la aceasta data. Am introdus-o in aceasta societate pe actiuni cu capital integral de stat si va functiona ca orice alta societate pe piata, dar cu interesul acesta formidabil: sa ia de la producator si sa vanda aceste produse", a explicat ministrul Agriculturii, potrivit Agerpres.

Se vor prelua produse de la fermieri, "fie ca sunt sau nu sunt organizati"

", a mai spus Daea.

Guvernul a aprobat la finele lunii noiembrie 2018 infiintarea Casei Romane de Comert Agroalimentar "Unirea", societate nationala aflata in subordinea Ministerului Agriculturii, care are printre atributii si dezvoltarea unei retele nationale de magazine in centrele de mare consum. Astfel, se creeaza un mecanism national care va asigura achizitia, sortarea, procesarea primara, standardizarea si distributia catre retele comerciale interne sau de export.

Casa de Comert Agroalimentar va avea trei piloni

Casa de Comert Agroalimentar va avea trei piloni, respectiv o retea nationala, in profil teritorial de clustere agricole, care va integra la nivelul uneia sau mai multor UAT-uri, resursele locale de productie agricola si servicii specifice, avand in structura cel putin un centru de colectare/distributie a produselor; o retea de centre regionale de insilozare, depozitare si procesare industriala; o retea nationala de magazine dezvoltata in special in centrele de mare consum, capabila sa asigure piata interna cu produse agroalimentare proaspete si procesate de origine autohtona, care sa contribuie, intre altele, si la echilibrarea balantei comerciale sectoriale.

Ministerul Agriculturii a anuntat ca prin aceasta societate vor fi infiintate mai multe platforme de preluare a produselor agricole, dar va include si o bursa pestelui si o serie de clustere agricole, investitiile urmand sa atinga 100 milioane euro. Astfel, vor fi infiintate magazine de stat cu produse exclusiv romanesti, prin care se doreste scoaterea din piata a intermediarilor de produse agricole, dar si o alternativa care sa concureze cu hipermarketurile.