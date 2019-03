Doi membri ai gruparii #Rezist au depus plangere penala impotriva lui Sebastina Ghita, dupa ce acesta a amenintat ca protestatarii anti-guvernamentali ar putea fi batuti de reprezentanti ai Partidului Romania Unita (PRU).



"Eu si Raduna Marian am decis sa facem o plangere penala.



Pentru mine e pentru prima data in viata cand fac asa ceva (Marian mai are una pentru evenimentele din 10 august), insa cred ca nu mai e suficient sa ne vaicarim pe Facebook.

Este o plangere penala impotriva lui Sebastian Ghita.

Ieri acest infractor a amenintat cu bataia protestatarii care au fost in fata Ministerului de Justitie si a altor institutii publice.

A promis ca aduce el oameni de la PRU care ii vor alunga de pe strazi, prin bataie, pe cei care militeaza pentru justitie.

Noi am protestat (pasnic) la Ministerul de Justitie. Asa cum au facut-o mii de cetateni la protestul de acum vreo 10 zile (cel cu marsul). Asadar amenintarea ne vizeaza direct.



Am depus acum cateva minute plangerile penale.

Nu o sa cerem nimanui sa ne urmeze. Mai ales intr-o tara in care amenintarile cu violenta fizica sunt proferate pe posturi publice de televizune. Nu cerem nimanui sa isi riste siguranta fizica sau sa fie terfelit de posturile de televiziune ale acestui infractor.

Dar daca totusi cineva simte ca postatul pe Facebook e insuficient, daca cineva crede ca aceste amenintari publice trebuie cercetate de justitie, atunci poate face si el o plangere penala, in nume propriu", a scris Catalin Tenita pe Facebook.