Profesorul de limba romana Ofelia Burtea, de la Colegiul National "Carol I” din Craiova, sustine ca Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, ar trebui sa isi dea demisia dupa greseala de la simularea Evaluarii Nationale.



Profesoara de limba si literatura romana care preda la un colegiu de traditie din Craiova, Ofelia Burtea, sustine ca greseala de a confunda poetii tocmai la un subiect pentru simularea Evaluarii Nationale este impardonabila.

"Este o traducere buna, dar este de neacceptat faptul ca reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale au confundat poetii. Aceasta confuzie nu arata altceva decat ca responsabilii de disciplina Limba si literatura romana din Ministerul Educatiei Nationale nu stapanesc chestiuni elementare de literatura. Este o greseala impardonabila, este degradanta pentru invatamantul romanesc. Loveste in traditia culturala a acestei tari. Cu ce autoritate vor mai veni ei sa propuna subiecte pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat cand se vede ca nu au notiuni elementare?

Trebuie luat in calcul insa si un alt aspect. Daca un elev greseste rezolvarea unui subiect, pica examenul. Ce se intampla cu cei din Ministerul Educatiei Nationale cand fac greseli tocmai la subiecte de examen national? Nu este nicio reactie pana acum, dar doamna ministru ar trebui sa isi dea demisia. In acest caz si noi, ca societate civila, ar trebui sa boicotam aceste simulari, sa iesim in strada pana cand doamna ministru si cei care au gresit isi vor da demisia", a spus profesorul Ofelia Burtea de la Colegiul National "Carol I" din Craiova, potrivit Mediafax.