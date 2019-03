Aniversarile merita sarbatorite alaturi de clienti, astfel ca Media Galaxy marcheaza implinirea a 16 ani de existenta in cel mai frumos mod posibil pentru un retailer: cu mega oferte special create pentru cumparatori, la o gama variata de produse electronice si electrocasnice ce pot fi achizitionate din magazine sau online, de pe site-ul mediagalaxy.ro.



Media Galaxy este alaturi de clientii sai de 16 ani, de cand a inaugurat pe piata din Romania un nou concept: o retea de magazine de mare suprafata – peste 2.500 mp – care sa ofere cea mai variata gama de produse, sa reflecte pasiunea pentru tehnologie si dorinta de a pune la dispozitia clientilor cele mai noi device-uri. Media Galaxy traduce printr-o dezvoltare omnichannel nevoia de a fi oricand si oriunde este clientul. Inca de la primul magazin aparut pe piata, in Bucuresti Mall Vitan, Media Galaxy si-a respectat promisiunea de a aduce cea mai variata gama de produse, oferindu-i mereu expertiza pe toate ariile de echipamente electronice.

Mega ofertele speciale pentru aniversarea Media Galaxy sunt valabile in perioada 12.03-18.03.2019, atat in magazinele din tara, cat si pe mediagalaxy.ro, in limita stocului disponibil. Iata doar cateva dintre surprizele care ti s-au pregatit:



Televizor Philips LED High Definition – cu diagonala 80 de cm, Pixel Plus HD si Micro Dimming, de la 999 lei redus la doar 699 lei, adica 30%.

Expresor automat DeLonghi – cu panou de control electric, sistem de pastrare a aromei, sistem cappuccino, rasnita silentioasa si dozator de cafea reglabil. Il gasesti redus cu 45%, de la 2.529 la 1.391 lei.

Laptop Lenovo – cu procesor Intel I5-8250U, memorie RAM 8GB, SSD 512GB, si display 15.6”, redus de la 3.399 lei la 2.991 lei.

Aspirator cu sac Rowenta – cu putere 750 W, capacitate sac: 3L, perie speciala pentru parchet, duza 2 in 1 pentru spatii inguste si tub telescopic. Il vei putea cumpara cu reducere 55%, de la 439 lei la 198 lei.

Masina de spalat Whirlpool – cu tehnologie 6th Sense, FreshCare+, Sense Inverter Motor, Clean+ Extra, redusa de la 1.799 lei la 1.385 lei sau 1.285 lei daca aduci la schimb un electrocasnic vechi.

Combina frigorifica Grundig – Fullfresh+, Display Touch Control, Tehnologie Duo-Cooling Tehnologie IonFresh, Filtru anti-miros si VitaminCare Zone. De la 2.999 lei este redusa cu 25% la 2.249 lei, iar daca aduci la schimb un electrocasnic vechi vei da pe ea doar 2.149 lei.

Pachet Playstation VR MK4 + Camera PS V2 + Voucher VR Worlds – de la 1.299 lei la numai 1.039 lei, cu reducere 25%.

Televizor LG Oled TV 4K Smart – cu diagonala 139 cm si sistem de operare WebOS, Alpha 7 Intelligent Processor 4K Cinema HDR cu Dolby Vision 4K la pretul de 5.459 lei, redus de la 6.499 lei.

Pe langa ofertele de mai sus, vei gasi in promotie si multe alte produse audio-video, laptopuri si sisteme PC, solutii de iluminat si de climatizare, electrocasnice, telefoane, articole de gaming si produse de infrumusetare, anvelope, produse de beauty sau de cooking, astfel incat sa poti sarbatori aniversarea Media Galaxy cu cele mai inspirate cadouri pentru luna martie. Profita de reduceri si echipeaza-ti casa si masina cu toate produsele de care ai nevoie!

Nu-ti face griji pentru buget, fiindca ai la dispozitie metode de creditare variate, care iti permit sa cumperi acum de la Media Galaxy si sa platesti in timp cumparaturile, fara a le simti la buzunar! Beneficiezi de 40 de rate fara dobanda prin cardul BRD, precum si variante flexibile de rate de la ING, Banca Transilvania, Raiffeisen, Piraeus, Alpha Bank, Euroline, Unicredit sau Card Avantaj. De asemenea, poti cumpara rapid si fara acte suplimentare prin sistemul de rate Credex.

Potrivit unui comunicat remis 9am, parte a grupului Altex Romania, Media Galaxy reprezinta una dintre cele mai mari retele de magazine cu vanzare de produse electronice si electrocasnice ce activeaza pe piata romanasca, punand la dispozitia clientilor o gama variata de produse atat online, cat si offline, in cele mai mari orase ale tarii: Bucuresti, Cluj, Iasi, Arad, Brasov, Constanta, Timisoara, Pitesti, Baia Mare, Oradea, Craiova, Targul Mures, Suceava. Cele 19 magazine de mare suprafata Media Galaxy reflecta pasiunea pentru tehnologie si pentru dispozitivele care fac accesibila informatia si conexiunea cu ceilalti.