Presedintele Klaus Iohannis, prin decizia referitoare la bugetul pe 2019 si declaratiile pe marginea acestuia, face "un joc electoral pe spatele romanilor" si "ii dezinformeaza din nou", a afirmat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern de marti.



"Am avut senzatia ca ne-am intors in timp, in anul 2013, cand un alt presedinte promulga doar bugetul asigurarilor sociale de stat, cu aceleasi minciuni. Presedintele Romaniei ii dezinformeaza din nou pe romani, inventand explicatii ridicole de ce a luat decizia de a bloca adoptarea bugetului pentru anul 2019. Este in mod evident un joc electoral pe care il face insa pe spatele romanilor", a sustinut Dancila.

Ea a calificat drept "iresponsabile" declaratiile sefului statului, adaugand ca Iohannis creeaza ingrijorari ca nu exista bani de pensii, desi acest lucru nu are "nicio baza reala", scrie Agerpres.

"Domnul presedinte Iohannis dovedeste ca nu cunoaste lucruri elementare cand a afirmat ca lipsesc 1,4 miliarde de lei de la bugetul de pensii. In realitate, dupa foarte multi ani, in 2019, bugetul va avea un excedent de 1,7 miliarde de lei, ca urmare a masurii transferului contributiilor de la angajator la salariati - o alta masura pe care domnul presedinte Iohannis a criticat-o, masura care insa si-a aratat eficienta. O alta dezinformare pe care domnul presedinte a aruncat-o cu nonsalanta in spatiul public este legata de marirea pensiilor. Domnul presedinte ar trebui sa citeasca masurile pe care le-a luat Guvernul Romaniei, pentru ca am marit anticipat pensiile. (...) Consider total iresponsabile declaratiile domnului presedinte, care se joaca cu sentimentele oamenilor si creeaza in randul pensionarilor ingrijorari ca nu exista bani de pensii, afirmatie care nu are nicio baza reala. (...) Pensionarii nu au niciun motiv sa-si faca griji. Asa cum ne-am angajat, vom continua majorarea pensiilor", a explicat prim-ministrul.

Potrivit sefului Executivului, daca Guvernul ar fi facut "ce cere presedintele Iohannis si partidul sau, pensiile romanilor ar fi fost mult mai mici decat in prezent".

"Pregateste terenul pentru vreo decizie de amputare a drepturilor pensionarilor din partea formatiunilor politice pe care le sustine pe fata, cum s-a intamplat in trecut? O spun cu fermitate - pensionarii nu au nici un motiv sa-si faca griji. Asa cum ne-am angajat, vom continua majorarea pensiilor prevazuta pentru 1 ianuarie 2020 de la 1 septembrie anul acesta. Asadar, cu trei luni mai devreme decat stabilisem initial. Guvernul Romaniei are bani pentru plata pensiilor, pentru asigurarea tuturor drepturilor stabilite prin lege", a adaugat Viorica Dancila.