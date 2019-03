O poezie a lui Heinrich Heine a fost atribuita, de autorii subiectelor la simularea evaluarii nationale, poetului roman St. O Iosif, cel care, de fapt, a tradus-o.



Poezia "Stai si asculti sub ramuri..." a fost tradusa de poetul roman in anul 1895 si a aparut pe 16 aprilie in acelasi an in revista Viata.

"Regret sa constat ca ne intalnim din nou cu un malpraxis pedagogic in intocmirea subiectelor de examen pentru elevii de gimnaziu. S-a mai intamplat in 2009, nu la simulare, ci la evaluarea efectiva, cand autorii subiectelor le-au dat copiilor pe foaia de examen un text gresit din Caragiale, originalul era modificat, oricat de incredibil ar parea. De data aceasta, o poezie unuia dintre cei mai cunoscuti poeti romantici germani, Heinrich Heine, e prezentata ca fiind a lui St. O. Iosif, desi pana si pe internet, pe Wikisource, de pilda, ea apare ca fiind traducere", a declarat criticul literar Luminita Corneanu pentru Hotnews.ro, citata de Digi24.