Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou, in 2017, in statia Dristor 1, si a incercat sa ucida o alta in acelasi mod, a fost condamnata definitiv marti de Curtea de Apel Bucuresti la inchisoare pe viata.



Curtea de Apel Bucuresti a mentinut decizia de condamnare data in octombrie 2018 de Tribunalul Bucuresti, femeia avand de platit si daune morale de 60.000 euro.

Magdalena Serban a fost trimisa in judecata pentru tentativa de omor si omor calificat, ea fiind acuzata ca, pe 12 decembrie 2017, in timp ce se afla pe peronul statiei de metrou Dristor 1, a impins o tanara, Alina Ciucu, spre liniile de metrou, iar dupa ce victima a cazut pe sine, in timp ce aceasta incerca sa se agate de marginea peronului, a lovit-o in zona capului cu piciorul. Urmare a acestor actiuni, tanara a fost lovita de trenul ce intra in statie si a decedat.

Cu cateva ore inainte, femeia a incercat sa impinga o alta tanara, Alexandra Costache, spre linia de metrou in statia Costin Georgian, insa aceasta s-a opus si nu a patit nimic, scrie Agerpres.

In timpul procesului, Magdalena Serban a povestit ce s-a intamplat in ziua de 12 decembrie 2017, cand a incercat sa impinga o tanara spre linia de metrou in statia Costin Georgian, insa fata s-a opus si nu a patit nimic.

"M-am simtit rau in ziua aceea. Am cautat de lucru la metrou, la mai multe statii, pe la chioscuri. M-am simtit nefolositoare. S-a intamplat ce s-a intamplat si imi pare rau. (...) Am lucrat si in Spania, la curatenie. In Spania am fost internata intr-un spital de psihiatrie. (...) Am avut ganduri negre, ameteli. Ma refer la aceste actiuni facute de mine. (...) Era inainte de sarbatori. Nu cunosc bine statiile de la metrou. Prima fata semana foarte mult cu cea la care am fost in Spania. Fata ei imi era cunoscuta. Mi-au venit ganduri negre, sa o imping pe statia de la metrou, pe podea, pe podeaua dintre statii. Dupa aceste ganduri, am actionat. Am vazut-o cand astepta metroul. Erau mai multe persoane acolo. Am impins-o o data, dupa care m-a impins si ea, moment in care am impins-o si eu, sa nu cad. Dupa ce am impins-o prima data, a cazut pe podea. Si a doua oara tot pe podea ar fi cazut, pentru ca nu s-a miscat, a opus rezistenta. Dupa aceea, a venit metroul, iar ea a plecat. Eu am iesit afara, m-am dus si am mancat, apoi am mai intrebat pe la magazine daca au nevoie de vanzator. Nu am gasit si am plecat la Dristor", a spus Magdalena Serban.

Ea a relatat si ce s-a intamplat in statia de metrou Dristor 1. "Am inceput sa ma uit la mai multe persoane si vedeam negru in jurul meu. Una dintre tinere s-a apropiat mai mult de mine si eu am impins-o. Finalul nu l-am vazut, ca am plecat. A cazut pe sine. A incercat sa se ridice. Distanta era mai mare de 1,5 metri si nu se putea ridica. Era cu mainile intinse pe plafonul pe care asteapta calatorii si avea o geanta in una dintre maini. Eu am lovit geanta, nu pe ea. Nu stiu daca incerca sa se ridice. Nu am incercat sa o ajut, pentru ca voiam sa plec. Numai de un barbat putea fi ridicata de acolo", a mai povestit femeia in sala de judecata.