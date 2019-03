Jurnalistul Oreste Teodorescu reactioneaza dupa ce Sebastian Ghita i-a amenintat, in direct la Romania Tv, pe membrii gruparii #Rezist ca in cazul in care vor continua protestele la Ministerul Justitiei, membrii ai PRU vor veni si ii vor trimite acasa.



"Cum isi incepe fugarul Ghita campania la europarlamentare din partea P(G)RU: «Daca ii mai prindem pe strazi pe bandele #rezist, cum i-am vazut astazi la Ministerul Justitiei s-ar putea sa se intalneasca cu niste cetateni de la PRU, care sa le dea niste suturi in fund si sa-i trimita acasa...» I-auzi gospodo....dar nu mai bine vii tu acasa sa te intalnesti cu niste cetateni de la DNA care sa te trimita elegant la puscarie?", a scris Oreste pe Facebook. Citeste si: Sebastian Ghita, amenintari la adresa gruparii #Rezist: Daca politia nu-i ia de pe strazi, o sa ne luam la bataie cu ei/ VIDEO

