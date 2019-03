Primarul Iasiului, Mihai Chirica, informeaza ca se alatura protestului pentru construirea de autostrazi initiat de omul de afaceri Stefan Mandachi, lansand totodata un apel si catre ceilalti edili, indiferent de culoarea politica, pentru a i se alatura si a opri activitatea in primarii pentru 15 minute, in data de 15 martie.



"Eu voi fi primul dintre cei care vor opri activitatea pentru ca trebuie sa atragem atentia asupra necesitatii construirii de autostrazi. Asa cum spuneam, nu numai Autostrada A8 este importanta, Autostrada Moldova, ci toata tara are nevoie de retea de autostrazi, pentru ca avem nevoie sa ne dezvoltam in primul rand. Ecoul nu cred ca va fi de o rezonanta mare pentru ca despre aceasta necesitate se vorbeste de prea multa vreme. Probabil, s-a erodat in mintea celor care trebuie sa decida acest subiect, dar, cel putin, vom reusi sa atragem atentia Comisiei Europene ca a devenit o problema nationala lipsa autostrazilor si ca ar trebui sa abordam urmatoarea etapa de finantare europeana intr-un mod mult mai responsabil", a declarat Chirica la Digi FM.

In egala masura, face un apel si catre ceilalti primari: "Nu numai ca-i indemn, ii si rog, in acelasi timp, sa faca acest lucru nu pentru faptul ca vrem sa dam in cap unei formatiuni sau alteia politice, pentru ca lipsa autostrazilor se perpetueaza de ani de zile. Trebuie sa facem mai mult (...) Iesirea in strada este o solutie pentru ca, pana la urma, frica fata de miscarile de masa va determina o alta abordare. Sa nu uitam ca avem o experienta din acest punct de vedere - Revolutia din 1989, cand miscarile de masa, cele reale, cele pornite din necesitatea reformarii acestui popor au fost cele care au schimbat si nu dorinta celor care detineau fraiele in subteran", a adaugat el, citat de hotnews.ro.