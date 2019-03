Mircea Badea a avut o prima reactie in legatura cu lista neagra a DNA, pe care ar aparea nume de politicieni si jurnalisti, sustinand ca nu se teme ca ar putea fi bagat la inchisoare de procurori.



"Nu ma sperie, nu lesin, ba chiar as fi interesat. Nu-mi e frica de niciun fel, cunosc oameni bagati acolo pe nedrept doar ca si-au permis sa nu fie de acord cu Basescu, deci am vazut oameni la puscarie, nu mi-e frica. Ce ma nemultumeste e ca sunt in coada, mi se pare nedrept, ma asteptam sa fiu mai in fata", a spus Badea, citat de Romania TV.

In egala masura, el a vorbit si despre prezenta lui Frans Timmermans in Capitala, unde a primit titlul de Doctor Honoris Causa al SNSPA. "Nu dau doi bani gauriti pe opiniile domnului Timmermans", a mai mentionat el.