"Infractorul-sef Dragnea arunca pe piata capcane. Am vrut sa vad in weekend ce poate sa debiteze el si consilierii sai si am urmarit atent discursurile. Cu ce incearca sa-i prosteasca pe romani, poporul acesta amagit, se foloseste de nostalgia, de amintirile din tinerete ale oamenilor. El n-ar recunoaste un aprozar nici daca s-ar impiedica de unul. Infractorule, stii cat e kilogramul de cartofi? Peste 3 lei. Acum 14 luni era 1 leu si 50 de bani. Un pachet de unt e 9 lei. Aprozare? Unde a vazut Dragnea aprozare? La Fortaleza, domeniul de lux unde si-a petrecut vacantele alaturi de cartelul TelDrum... era sa zic de la Medelin? Dragnea Liviu sigur nu a vazut in copilarie aprozare, doar e copil de militian, el nu stie ce e o coada. Acolo vrea sa-i aduca pe romani, la coada la aprozar, la coada la paine, la carne pe cartela? Asta e strategia lui pentru europarlamentare? Aprozare? A facut varza economia si acum incearca sa ne minta cu aprozare. (...)

Ca sa uitam si ca justitia este confiscata. Dragnea si Vilcov, dati banii inapoi! Unde sunt cei 1,4 miliarde care lipsesc din bugetul de pensii? Ce s-a intamplat cu ei? Dati banii inapoi! V-ati marit salariile la Camera deputatilor si la Senat, iar din bugetul de pensii pentru 2019 lipsesc 1,4 miliarde! In Romania PSD, 1,7 miliarde de euro merg in pensii speciale, pentru care nu s-au platit contributii niciodata. Nu va este rusine? Dati banii inapoi! Nu aveti de unde, caci achitati parlamentarilor si salarii marite de la 1 ianuarie", a spus realizatorul emisiunii "Jocuri de putere", citat de stiripesurse.ro.