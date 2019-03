Daca ai hotarat ca a venit momentul sa iti maresti familia, trebuie sa te astepti la foarte multe schimbari, in special in domeniul financiar. Daca pana acum trebuia sa iti organizezi banii doar pentru tine si jumatatea ta, acum trebuie sa economisesti mai mult ca sa ii poti intretine si pe cei mici.



Poate parea complicat la inceput, dar daca iti faci un plan de economii si stii exact unde vor merge si unde trebuie sa ajunga banii tai, iti va fi mai usor sa te organizezi. Iata cativa pasi pe care sa ii urmezi inainte de a intemeia o familie.

Pune pe hartie cheltuielile

Pentru a sti exact cati bani cheltui si mai ales pe ce ii cheltui, iti poti trece toate platile pe o lista: de la mancare, intretinere, vacante, iesit in oras, hobby-uri sau orice altceva. Astfel, iti vei da seama mai bine pe ce dai multi bani si unde mai poti economisi.

Pot fi si lucruri mici, cum ar fi cumparaturile pe care le gasesti la oferta si sa iti gatesti mai des acasa, renuntand la mesele in oras. Intr-un final se aduna si poate fi o suma pe care sa o folosesti pentru a-i cumpara scutece sau hainute copilului.

Gandeste-te la schimbarea locuintei

Poate tu si jumatatea ta va simtiti confortabil unde locuiti acum, dar acest lucru se va schimba cand copilul va veni pe lume. La inceput va dormi cu mama, dar mai apoi va avea nevoie de intimitate, adica de camera lui, unde sa aiba mai mult spatiu de joaca si invatare.

In plus, conteaza foarte mult si zona in care se afla locuinta, deoarece iti doresti sa existe un loc de joaca sigur pentru copiii tai, pe care sa ii poti supraveghea in timp ce stai in bucatarie si le pregatesti o prajitura, spre exemplu. Si chiar daca pare greu de crezut, cu apartamente de vanzare in zona Bucurestii Noi ai optiunea de a locui intr-un complex rezidential unde ai la indemana nu doar zone verzi si acces usor la mijloacele de transport in comun, ci si spatii de joaca gandite in asa fel incat sa nu ii pierzi din vedere pe cei mici nici daca locuiesti la etaj.

Fa un plan de economii

Vorbeam la primul punct despre cum poti face economii analizand cheltuielile dintr-o luna. Acum trebuie sa vedem unde se vor duce banii economisiti. In primul rand, pe cresterea efectiva a copilului: mancare si pentru gradinita si scoala. Acestea din urma ar trebui sa fie in mod normal gratis, dar vor fi multe cheltuieli asociate sau poate ca vei opta pentru o scoala privata. In plus, nu stii niciodata cand apare o situatie de urgenta, care necesita bani pentru a fi rezolvata, asa ca o suma pusa deoparte este o varianta cat se poate de buna.

Pentru a asigura plata celor de mai sus si nu numai, este bine sa ai un cont de economii. Cauta cea mai avantajoasa oferta, ca sa te asiguri ca vei avea bani si pentru o asigurare de sanatate, foarte utila pentru copii, care de obicei se imbolnavesc foarte usor.



Intemeierea unei familii este un pas important in viata ta si trebuie sa te asiguri ca o faci cum trebuie, cu economiile si spatiul necesar pentru cresterea copilului. Daca esti informat, iti va fi mai usor sa te organizezi si sa te pregatesti pentru ce te asteapta in viitor.