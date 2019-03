World Wide Web (www), internetul modern, implineste marti 30 de ani.



Fizicianul britanic Tim Berners-Lee a inventat World Wide Web in timp ce lucra la CERN (Organizatia Europeana pentru Cercetari Nucleare; Geneva), la data de 12 martie 1989.

Potrivit Wikipedia, www reprezinta totalitatea site-urilor / documentelor si informatilor de tip hipertext legate intre ele, care pot fi accesate prin reteaua mondiala de Internet.

Initial, reteaua a fost conceputa si dezvoltata pentru a asigura nevoia de partajare automatizata de informatii intre savantii de la universitatile si institutele de cercetare, scrie Stiripesurse.ro.

Reteaua a fost deschisa catre publicul larg pe 23 august 1991

Arpanet a fost creat de informaticianul american Robert Taylor

Arpanet a prefigurat internetul. Creata in Statele Unite, prima retea care a conectat calculatoare la distanta a fost realizata in 1969. In acea epoca, numeroase investitii erau facute de Departamentul de Aparare al Statelor Unite, pentru a contracara actiunile marelui inamic - fosta U.R.S.S. Obiectivul acestui proiect era dezvoltarea unei retele electronice , care permite mai multor centre de cercetare americane sa comunice cu reprezentantii armatei Statelor Unite. Astfel s-a nascut sistemul care a prefigurat baza transferului de date pe internet.Intr-o scrisoare publicata luni, Berners-Lee a semnalat oportunitatile create de web, care permite grupurilor marginalizate sa aiba o voce si face viata cotidiana mai simpla. Insa el a avertizat ca "".