“Mi-e pofta de ceva dulce.” “As manca un desert bun.” Te servesc cu o bomboana de ciocolata.” Aceste afirmatii sunt frecvente in perioadele de stres la serviciu, la aniversari, la trecerile dintre anotimpuri, cu astenie, sau cand ne relaxam seara, dupa o zi istovitoare. Ce au in comun multe dintre obiceiurile alimentare antistres? Zaharul, unul dintre cele mai infierate ingrediente din industria alimentara. Iar in ultimii 50 de ani, industria a profitat din plin de apetitul oamenilor pentru starea de bine obtinuta rapid si a facut din zahar o prezenta permanenta pe etichete.





“Din zahar facem grasime. Noi nu putem sa depozitam zahar. Singura forma de depozit a zaharurilor este glicogenul care ramane la nivelul muschilor si ficatului pe o perioada limitata de timp si apoi, se transforma in grasime. Asa ca, sursa principala a grasimilor este zaharul. Zaharul este prezent in aproape toate alimentele, tocmai de aceea sugerez pacientilor mei sa citeasca eticheta produselor inainte de a le cumpara. Daca vor cumpara un produs neetichetat, ceea ce e putin probabil, dar se mai intampla, trebuie sa cunoasca ce contine acel produs.

De exemplu, mierea sau o prajitura: trebuie sa stim ca o prajitura contine atat zaharuri, cat si grasimi. Chiar daca vom consuma o prajitura fara zahar, trebuie sa fim constienti ca ea contine grasimi. Deci nu scapam de ingrasare daca alegem sa consumam in exces dulciuri, cu sau fara zahar”, avertizeaza medicul Florin Ioan Balanica, cel care trateaza zilnic pacienti cu exces ponderal.

Zaharul, prezent peste tot

Zaharul este prezent peste tot: in cafea, ceai, sucuri, dulciuri, produse de patiserie, paine, chiar mezeluri. Este nelipsit in multe conserve si retete de tot felul. Fie ca este alb, fie ca este brun, zaharul este glucoza cu acelasi numar de calorii: 4 pe gram. Daca vi se pare totusi putin, specialistii va sfatuiesc sa faceti un calcul simplu si sa vedeti daca va incadrati in cantitatea optima de glucide pe care le puteti consuma intr-o zi.completeaza specialistul in medicina stilului de viata.

Potrivit unui comunicat remis 9am, zaharul se mai ascunde intr-o categorie de produse extrem de consumate in aceasta perioada: este vorba despre suplimentele alimentare de tot felul, cele cu vitamine, siropuri de tuse si medicamente pentru durerile de gat. Gustul dulce le face mai usor de tolerat, insa si aceste calorii conteaza in bilantul zilei. Asa cum conteaza si excesul de miere sau de fructe.



“Si daca vom consuma fructe in exces, trebuie sa fim constienti ca au fructoza, tot o forma de zahar, si in mod cert, ne vom ingrasa. Fructele sunt asociate cu sanatatea, peste tot imaginile care sugereaza sanatate au si fructe de toate culorile. Zaharul este prezent in orice: in produsele ambalate, in suplimente, in medicamente. Am intalnit in practica mea clinica pacienti care intr-o saptamana au luat pana la 4 kilograme in greutate: siropurile au zahar, multe medicamente au zahar sau miere. Trebuie sa le alegem pe cele cu indulcitori, pentru ca le luam pe perioade scurte”, atrage atentie asupra pericolului ingrasarii cel care a dezvoltat programul de slabire si gestionare a stilului de viata, #MetodaDrBalanica.

Creierul uman se hraneste cu glucoza asa ca nu putem sa renuntam la carbohidrati

Acestia trebuie sa reprezinte cam 50-60 la suta din dieta zilnica. Insa trebuie sa provina din alimente integrale, cu eliberarea treptata a glucozei in sange.

“Zaharul este responsabil pentru majoritatea bolilor omului modern: obezitate, hipertensiune, diabet si chiar cancer. Insa noi avem nevoie de toti nutrientii: glucide, proteine, grasimi, vitamine si minerale. Este bine sa consumam carbohidratii cu absorbtie lenta in organism, cei integrali, pe care ii gasim in paine integrala, in cereale integrale, in pastele integrale, orez integral”, recomanda medicul Florin Ioan Balanica, membru al Asociatiei Europene pentru Medicina Stilului de Viata.

Alte efecte negative ale excesului de zahar

Excesul de zahar mai are doua efecte negative: este cunoscut drept factor de risc pentru diabet si duce la imbatranire prematura.”, accentueaza specialistul membru si in Academia Americana de Nutritie si Dietetica.

De altfel, se estimeaza ca sursele de zahar cu absorbtie rapida precum dulciurile, mierea si sucurile trebuie sa nu treaca de cateva procente din dieta. Cel mai bine ar fi sa le evitam. Si tot la fel de bine ar fi sa nu ratam masuratorile periodice ale glicemiei. Orice valoare peste 125 ar trebui sa aduca persoana care se confrunta cu aceasta la un medic specialist in diabet si boli de nutritie. Si nu trebuie sa uitam de un alt mecanism, cel vicios, al consumului de glucide cu absorbtie rapida: acestea intretin pofta de mancare si de dulce. Mai mult, zaharul si produsele foarte dulci pot da o dependenta, de aceea, trebuie consumate in cantitati cat mai mici. Deserturile se impart, sunt de preferat ciocolata neagra si fructele in detrimentul prajiturilor bogate in zahar si grasimi. Mierea trebuie consumata ocazional pentru ca este la fel de hipercalorica, iar sucurile foarte rar. Chiar si cele naturale au multe calorii care se pot transforma in grasime, pentru ca au fost indepartate fibrele din fructe. De asemenea, condimentele precum vanilia si scortisoara, dar si indulcitorii pot pacali pofta de dulce.



“Pentru un om obisnuit, angrenat in viata de familie, in job, este foarte dificil sa se gandeasca la ce mananca si cum mananca si de multe ori, pierde sirul, este o realitate. Pentru ca nu acordam o mare importanta alimentatiei si nu intelegem ca suntem niste masinarii care functioneaza cu combustibil, adica nutrientii. Daca exageram cu caloriile, penalitatea nu vine imediat, boala nu vine imediat si nici ingrasarea nu se produce peste noapte, dar categoric vom vedea urmari grave”, concluzioneaza medicul Florin Ioan Balanica, cel care considera ca dieta echilibrata, miscarea functionala, managementul stresului si al relatiei cu anturajul ar trebui sa fie adoptate de orice persoana pentru un stil de viata sanatos.