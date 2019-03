Sebastian Ghita i-a amenintat, in direct la Romania Tv, pe membrii gruparii #Rezist ca in cazul in care vor continua protestele la Ministerul Justitiei, membrii ai PRU vor veni si ii vor trimite acasa.



"Daca ii mai prindem pe strazi pe bandele #rezist, cum i-am vazut astazi la Ministerul Justitiei s-ar putea sa se intalneasca cu niste cetateni de la PRU, care sa le dea niste suturi in fund si sa-i trimita acasa, ca daca politia nu-i trimite acasa o sa-i trimitem noi (...) Facem ca oriunde. Daca avem o lege si o institutie si politia nu face nimic, ca nu se poate sa sparga geamuri si sa-l bata pe ministru sau judecator. Asta curand se va termina! Daca politia nu-i ia de pe strazi, o sa ne luam la bataie cu ei", a spus Sebastian Ghita, la Romania TV, citat de Stiripesurse.ro. View this post on Instagram Sebastian Ghita ameninta protestatarii #rezist cu bataia #bataie #rezist #ghita A post shared by stiripesurse (@stiripesurse) on Mar 11, 2019 at 10:54pm PDT

