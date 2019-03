Actrita Florina Luican a murit la varsta de 73 de ani, de Ziua Femeii, insa rudele au facut publica vestea recent.



Uniunea Teatrala din Romania a transmis un mesaj dupa moartea actritei.

"Florina Luican a pasit pe scena Teatrului „Ion Creanga”, la cinci ani de la absolvirea Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica „I.L. Caragiale” din Bucuresti, in anul 1968. De atunci si pana in 2017, adica vreme de 44 de ani, publicul Teatrului „Ion Creanga” a putut admira fervoarea si bucuria neintrerupta de a juca a actritei", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a UNITER.

Florina Luican si-a petrecut aproape toata viata in teatru pentru ca, asa cum afirma intr-un interviu: "Mi-a placut sa traiesc in basme, de aceea am ales teatrul pentru copii", scrie Libertatea.ro.

Coincidenta sau nu, nascuta chiar de Ziua Mondiala a Teatrului (27 martie), Florina Luican a fost sortita sa faca teatru, sa ofere, sa bucure, sa traiasca prin fiecare rol in parte.

Si a murit tot in luna martie, de Ziua Internationala a Femeii.