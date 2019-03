Toate regiunile tarii se afla sub o informare de ploi si intensificari ale vantului, pana la ora 11:00, iar in zonele montane va ninge si va fi viscol.



Potrivit prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in intervalul 11 martie, ora 21:00 - 12 martie, ora 11:00, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei si sud-estul Transilvaniei vor fi precipitatii, care vor depasi 10 l/mp si local 15 - 20 l/mp. Acestea vor fi sub forma de ploaie si lapovita, dar temporar si pe arii relativ restranse si sub forma de ninsoare, informeaza Stirileprotv.ro.

In regiunile sudice si sud-estice, local vantul va avea intensificari, la rafala se vor atinge viteze in general intre 45 si 55 km/h, iar pe litoral de pana la 60 - 70 km/h.

In Carpatii Meridionali si de Curbura vor predomina ninsorile, se va depune strat nou de zapada, izolat mai consistent. Temporar, vantul va avea viteze de 50 - 60 km/h, iar la altitudini mai mari de 1.500 de metri de peste 70 km/h. Zapada va fi spulberata si ninsoarea viscolita.