Chiar daca esti in cautarea unor laptopturi ieftine, asta nu inseamna ca trebuie sa faci compromisuri de la calitate si performante. Noi am facut o lista cu cinci dispozitive care asigura un raport de calitate - pret avantajos.





Daca vrei sa iti cumperi un laptop cu performante bune, dar care sa nu te lase lefter, sa stii ca exista o multime de optiune. Am luat in calcul si faptul ca ai putea avea anumite preferinte de brand, asa ca am ales cinci laptopuri ieftine de la producatori diferiti, iar majoritatea dintre ele nu depasesc pretul de 2.000 de lei.

Cinci laptopuri ieftine cu performante bune

Primul dispozitiv din lista noastra de laptopuri ieftine care te vor ajuta sa iti faci treaba bine este. Laptopul are un design placut, destul de slim, si tastatura solida. Performanta de i3 si grafica bună îl fac să fie un best buy. Acesta filtrează lumina albastră obositoare, pentru ca tu să poți lucra confortabil mai mult timp. Laptopul asigură o conexiune Wi-Fi puternică și constantă, are 6 porturi pentru diverse nevoi, precum și deschidere separată pentru înlocuire HDD și RAM. Temperatura maximă în full load la 3.4 Ghz atinge 75 grade, ceea ce e chiar foarte bine. Dacă ai nevoie de un laptop ieftin pe care să îl folosești pentru browsing, Office și jocuri, acesta este o opțiune bună și îl găsești aici

Laptopul Lenovo IdeaPad 330 este un alt dispozitiv care asigura un raport de calitate - pret avantajos. In primul rand, nu vei mai ramane fara baterie, intrucat laptopul are o autonomie de pana la 6 ore si sustine modul Rapid Charge, adica poti avea pana la 2 ore de utilizare cu doar 15 minute de incarcare. Ideapad 330 are un ecran de 15,6 inci, cu rezolutie FHD, oferind imagini vizuale puternice in miscare. Datorita procesorului AMD Ryzen 3 2200U care ajunge pana la la 3.40 GHz, laptopul ruleaza bine atat sarcinile obisnuite, cat si jocurile. Dacă te-a convins că este unul dintre laptopurile ieftine cu performanțe bune, poți să îl comanzi de aici.

Următorul device din lista cu laptopuri ieftine este Dell Inspiron 3567. Acesta un alt dispozitiv care îți va fi un însoțitor de cursă lungă, sistemele sale fiind testate intens timp de cel puțin 10.000 de ore pentru a se asigura rezistența la condițiile reale de lucru. Afișajul FullHD TrueLife oferă o imagine clară, luminoasă, care nu obosește ochii. Dacă vrei să îl iei în vacanță, deși este recomandat să te deconectezi de la muncă, vei ști sigur că rezistă în condiții extreme de căldură, de până la 65 °C.Durata de viață a bateriei poate atinge patru ore, fiind un laptop destul de silențios. Îl poți comanda aici.

ASUS VivoBook S14 este unul dintre laptopurile ieftine care oferă productivitate nelimitată pentru cei care se află în mișcare. Este potrivit pentru lucrul la birou sau divertisment, are un design compact și este ușor, cântărind doar 1,3 kg. În același timp, VivoBook S14 oferă performanțe bune, fiind alimentat de la cel mai recent procesor Intel Core i7 cu memorie RAM de până la 16 GB. Ecranul FullHD are un finisaj anti-glare și un unghi de vizualizare 178°, pentru culori și contrast vii din orice unghi ai privi. Bateria ține în jur de 5-6 ore de folosire obișnuită. Cumperi laptopul de aici.

Laptopul HP de 15,6 inci este cel mai scump din lista noastră, dar rămâne, totuși, în categoria laptopurilor ieftine care te vor ajuta să îți faci bine treaba. Procesor Intel Core din generaţia a 7-a asigură performanţe puternice pentru a ține pasul cu uşurinţă la toate cerinţele de multitasking. Laptopul are un design atractiv, făcând concurență unor ultrabook-uri mult mai scumpe. Ecranul este bun, cu rezoluție Full HD,ție la fel și materialele din care este confecționat. HP-ul are un display cu rezoluție 3 porturi USB. Când nu mai ai timp să-l încarci, poți încărca laptopul până la 50% din capacitate în aproximativ 45 de minute. Îl găsești aici.