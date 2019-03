Un studiu efectuat de expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii in colaborare cu cercetatorii Colegiului de Sanatate Publica din Londra arata ca speranta de viata este in continua crestere, urmand ca in 2030 sa ajunga la peste 90 de ani in Coreea de Sud.

Cresterea numarului de persoane in varsta atrage dupa sine si o serie de probleme de ordin social, pentru care statele sunt obligate sa aloce din ce in ce mai multe resurse. Una dintre aceste probleme este inmultirea numarului de persoane care sufera de Maladia Alzheimer . Se estimeaza ca, la nivel mondial, sunt in jur de 50 de milioane de persoane afectate de aceasta boala. Romania nu face nota discordanta si, potrivit unor estimari ale Societatii Romane Alzheimer, circa 300 000 de romani ar fi diagnosticati cu aceasta boala sau cu alte forme de dementa.

Ce este boala Alzheimer

Aceasta maladie este o boala cronica caracterizata prin involutie intelectuala. La nivelul creierului, ea este caracterizata de degenerescente specifice, cu reducerea numarului de neuroni si atrofie cerebrala. Fenomenele degenerative afecteaza zone ale creierului care controleaza memoria, inteligenta, capacitatea de judecata , limbajul si comportamentul. Boala nu trebuie confundata cu dementa, care este un simptom al acesteia si poate fi intalnita si in alte cazuri (accident vascular cerebral, Parkinson).

Desi este asociata cu batranetea, efectele ei sunt mult mai accentuate decat involutia specifica varstei. La persoanele afectate de Boala Alzheimer, pierderea moderata a memoriei este insotita de tulburari de comportament si de personalitate, de pierdere a abilitatii de a gandi corect si a capacitatii de a desfasura activitatile cotidiene.

Nu se cunosc cauzele care duc la aparitia acestei boli. Se presupune ca marirea nivelului de colin-acetil-transferaza in anumite zone ale creierului si scaderea concentratiei de acetilcolina ar duce la disfunctii in transferul impulsului nervos, dar aceasta nu justifica leziunile cerebrale care apar. Sunt studii care avanseaza teoria transmiterii ereditare sau plaseaza printre cauze infectii virale, reducerea cantitatii de oxigen care ajunge la creier, nivelurile de aluminiu fixate in tesutul cerebral in timpul vietii sau chiar poluarea din unele zone.

Cand suspectam aparitia bolii Alzheimer

Ingrijirile care trebuie acordate persoanelor cu dementa Alzheimer

Debutul bolii este unul lent, semnele bolii aparand pe parcursul a mai multor ani. In incercarea de a depista timpuriu boala , cercetatorii americani si germani incearca sa puna la punct un test de sange care sa dozeze nivelul unei proteine, care ar fi responsabila de o mutatie genetica descoperita la persoanele afectate.Principalele semne care anunta debutul maladiei Alzheimer sunt: pierderea memoriei de scurta durata, repetarea obsesiva a unor povestiri sau a unor intrebari, dificultatile de limbaj, schimbarea dintr-o extrema in alta a starii de spirit, dezorientarea, confuzia sau comportamentul bizar.Aparitia unora dintre aceste semne nu inseamna obligatoriu ca persoana respectiva sufera de Alzheimer. Dementa poate fi cauzata si de boli ale tiroidei, depresie, accidente vasculare mici care se repeta sau chiar abuzul de alcool.Este foarte important ca boala sa fie descoperita intr-un stadiu incipient. Se stie ca bolnavii de Alzheimer nu se pot vindeca, dar sunt anumite medicamente care pot incetini evolutia acesteia sau pot ameliora simptomele. Se administreaza medicamente antidepresive si vasodilatatoare si este evitata medicatia anticolinergica.

De ingrijirea acestor persoane se ocupa, in general familia. Exista suficiente surse de informare care sa ii ajute pe apartinatori sa invete despre boala, despre ingrijirile acordate si despre schimbarile care vor surveni. Aceasta boala este o problema emotionala si financiara atat pentru societate, cat si pentru familie, deoarece persoanele afectate ajung sa fie dependente de terte persoane.

In stadiile avansate ale bolii, cand familia nu poate acorda ingrijiri 24/24, institutiile de ingrijire sunt o alternativa viabila. Unele camine de batrani, pe langa atmosfera familiara, supravegherea medicala permanenta asigurata de personal instruit specific si servicii generale de ingrijire, pun la dispozitia rezidentilor spatii de socializare si terapii ocupationale. Daca medicamentele au efecte relativ reduse asupra manifestarilor bolii, exercitiile de logica, terapia de rememorare, stimularea cognitiva si activitatea fizica incetinesc progresia bolii.

Persoanele care sufera de maladia Alzheimer au speranta de viata intre 5 si 8 ani din momentul diagnosticarii, din cauza declinului accentuat pe care aceasta il produce, dar si al bolilor asociate. O identificare timpurie a bolii si o ingrijire profesionista pot face ca acest orizont sa depasesca 15 ani.