"Cele doua scrisori ale presedintilor de tribunale si curtilor de apel, reprezentand la acest moment cam 80% dintre instantele judecatoresti, avand in vedere ca judecatoriile nu au personalitate juridica iar pozitia lor oficiala in probleme ce tin de respectarea obligatiilor statutare si regulamentare este transmisa legal prin intermediul tribunalelor, arata ca sistemul judiciar are maturitatea de a intelege pericolul in care il arunca cativa aventurieri iresponsabili in roba.

Nemultumirile si ingrijorarile punctuale si reale ale judecatorilor si procurorilor referitoare la modificarile intempestive ale legilor justitiei au fost confiscate de o mana de agitatori care, folosind tehnici de manipulare mediatica, le-au denaturat in forme radicale de protest politic.



Cel mai mare atentat la independenta justitiei are loc chiar din interior, prin renuntarea fatisa de catre auto-desemnatii lideri ai "protestului" la impartialitate, obiectivitate si neimplicare politica. Instantele si judecatorii au fost tarate fara voia lor intr-o aventura pur politica, in numele lor instigandu-se la nesupunere, la miscari de strada, la greve nelegale si la solidarizare cu miscarile politice anti PSD- ALDE.

Imaginile judecatorilor si procurorilor alaturi (fie si numai fata in fata) de multimi de persoane cu revendicari politice, exprimate in scandari galagioase, sloganuri anti-guvern si pancarde explicite, sunt incalificabile, socante si imposibil de acceptat din perspectiva statutului justitiei in statul de drept.

Nu este o simpla abatere de la statutul profesiei si de la regulile neimplicarii politice a justitiei ci este in mod direct un atentat la securitatea nationala, fiind puse in joc valorile fundamentale ale ordinii constitutionale.



In acest fel se pune punct si incredibilei dezinformari derulata prin media cu privire la amploarea si natura protestelor din instante, bineinteles avand ca finalitate aceleasi scopuri politice de punere in dificultate a Guvernului PSD-ALDE si de castigare a unor puncte electorale in perspectiva iminentelor alegeri europarlamentare.



Punctual, in cele doua scrisori deschise, semnate de presedintii si vicepresedintii tribunalelor si curtilor de apel, care exercita potrivit legii atributiilor de coordonare si control a tuturor instantelor din circumscriptia lor, se arata urmatoarele:

cativa judecatori si-au arogat dreptul de a vorbi in numele tuturor judecatorilor si instantelor, indemnand impotriva statutului si deontologiei profesiei la miscari de strada, la forme radicale de protest si la asocieri cu miscari si interese pur politice.

acestia, in interese personale care nu au de-a face cu valorile justitiei, dezinformeaza opinia publica cu privire la amploarea asa ziselor proteste, acreditand in mod mincinos ideea ca majoritatea judecatorilor/instantelor iar parte la aceste forme de manifestare, in realitate doar 6% dintre instante initiind forme de protest.

judecatorul Cristi Vasilca Danilet de la Tribunalul Cluj, autodeclarat lider al protestelor, nu reprezinta sistemul judiciar din Romania si nici corpul profesional al judecatorilor si, mai mult, prin toate luarile sale de pozitie publica acesta incalca in mod flagrant prevederile legale referitor la interdictia exprimarii opiniilor politice de catre judecatori.

se solicita Consiliului Superior al Magistraturii sa ia masuri concrete pentru stoparea actiunilor care duc in deradere statutul profesiei de judecator, precum si a manifestarilor politice ale unor judecatori.

se solicita Consiliului Superior al Magistraturii sa se sesizeze de indata cu privire la conduita d-lui judecator Cristi Vasilica Danilet, in special in ce priveste manifestarile cu caracter politic, instigarile si pretentia de a se exprima in numele corpului profesional.

se solicita adresarea unor unor scrisori catre organismele Uniunii Europene in sensul disocierii de demersuri nereprezentative pentru corpul magistratilor, in special in ce priveste anuntul d-lui judecator Cristi Vasilica Danilet ca va participa impreuna cu un numar de 30 de judecatori la intalniri cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Vom vedea daca cineva mai poate opri frenezia distructiva a d-lui judecator Cristi Vasilica Danilet si a celor cativa din jurul lui".