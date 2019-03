Senatorul PSD Liviu Pop sustine ca este "inacceptabil" ca actorii sa sustina "protestele ilegale" ale magistratilor, subliniind ca nu intelege de ce solicita abrogarea unui articol inexistent.



"Eu nu inteleg de ce actorii ies sa ceara abrogarea unui articol inexistent si de ce n-au iesit sa protesteze fata de articolele din protocoalele cu SRI-ul, articole declarate neconstitutionale, articole in care se vorbeste explicit de subordonarea procurorilor fata de ofiterii SRI si de implicarea ofiterilor SRI in instrumentele dosarelor penale. Ii intreb pe actori de ce n-au iesit atunci in strada (...) Din punctul meu de vedere, este inacceptabil ca actorii sau oricine altcineva din societate sa sustina proteste ilegale ale procurorilor si judecatorilor impotriva OUG 7", a spus Pop la RFI, citat de hotnews.ro.

Chestionat ce semnifica protest ilegal, raspunsul fostului ministru a fost: "Conform legii, stiu si procurorii si judecatorii care sunt pasii pe care trebuie sa-i urmezi ca sa faci protest in Romania, ca e miting, ca e pichetare, ca este mars, ca este orice alta forma de protest. Avem o lege si cred ca exemplul acesta de rea practica pe care Iohannis l-a inceput atunci cand a iesit in strada la un protest ilegal trebuie sa inceteze in Romania, pentru ca suntem un stat de drept, suntem o tara europeana si cred ca inainte de toate trebuie sa respectam legea".