Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a vorbit luni dimineata despre protestul anuntat de Consiliul National al Elevilor.



"Am vazut, regret nespus ca se preteaza la asemenea lucruri. Elevii trebuie sa dea simulari nu pentru ministrul Educatiei, nu pentru profesorii lor, trebuie sa dea simulari pentru ei. Simularile fac parte din ceea ce as numi evaluarea permanenta. Ei trebuie sa stie unde se afla in orice moment al evolutiei lor scolare. Ca urmare, nu cred ca facem asta ca sa-i chinuim pe ei, pe parinti sau pe profesori, ci pur si simplu pentru a veni in sprijinul elevilor. Orice simulare este un semnal de alarma. Aici sunt astazi, pot sa fiu acolo unde trebuie.

Evaluarile de la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a sunt prevazute de lege si sunt gandite ca profesorii sa vada unde stau elevii lor fata de unde ar trebui sa stea si eventual sa gandeasca formarile mediale. Cei care fac acest comunicat nu sunt elevi in clasa a II-a, a IV-a sau a VI-a, sunt elevi in ultimii ani de liceu. Ei au trecut prin asta si ar trebui sa se gandeasca si la cei care vin in urma lor. Simularea nu presupune o nota trecuta neaparat in catalog, ci trebuie sa fie un semnal de alarma", a declarat Ecaterina Andronescu, potrivit Stirileprotv.ro.