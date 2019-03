Facand referire la declaratiile lui Liviu Dragnea privitor la legaturile sale cu SRI, jurnalistul Rares Bogdan sustine ca liderul social-democrat vorbeste de patriotism, in conditiile in care prabuseste economia Romaniei zilnic, alaturi de Darius Valcov.



"Dragnea vorbeste de patriotism cand prabuseste economia Romaniei in fiecare zi, alaturi de Darius Valcov, omul din cimitire? Ei produc cele mai grave dezechilibre din 1989 pana azi, sub ochii si cu mana lui Tariceanu.

Dragnea si Tariceanu au luat Romania pe inflatie zero si au adus-o la o inflatie de peste 5%. ROBOR a crescut. Au prabusit moneda nationala. Au reintrodus euroacciza, alaturi de Tudose care azi face pe opozantul. Au marit pretul la toate utilitatile", a declarat Rares Bogdan, citat de stiripesurse.ro.

Declaratiile au fost facute in contextul in care Liviu Dragnea a declarat la Calarasi: "Ajungem la PNL, partid istoric, puternic, care il baga acum in curte Hellvig si Iohannis pe dl Rares Bogdan ca sa le ia si partidul. Acum il intreb pe dl Rares Bogdan si pe Hellvig: ati facut cumva vacante impreuna? Intreb, nu ca ar fi vreo legatura intre SRI-Realitatea, SRI-Rares Bogdan-Iohannis".