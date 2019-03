Consiliul National al Elevilor a transmis, cu ocazia sustinerii simularilor la Evaluarea Nationala, ca metodele de evaluare din sistemul romanesc de invatamant nu se pliaza pe nevoile si interesele actuale si ii indeamna pe elevi sa dea foaia goala la testele care se desfasoara de luni pana miercuri.



"Consiliul National al Elevilor, structura reprezentativa a elevilor din Romania, doreste sa aduca in atentia publica (mai ales voua, elevilor pe care ii reprezentam) o problema care este cunoscuta tuturor: metodele de evaluare din sistemul nostru de invatamant nu se pliaza pe nevoile si interesele actuale. De aceea, dar si pentru a responsabiliza toti decidentii care pana acum nu ne-au luat in serios, invitam elevii din Romania sa ni se alature in protestul prin care ne opunem modului in care sunt organizate simularile examenelor nationale. Mai mult decat orice altceva, o facem pentru generatiile viitoare, pentru ca ele nu trebuie sa fie asemenea noua, o generatie de sacrificiu, o generatie de cobai ai Ministerului Educatiei Nationale. Modificarile nefundamentate din acest an ne fac sa refuzam a fi partasi la acest experiment, unde examenele par a deveni un scop, nu un mijloc.

Nu ne vor evalua capacitatea de a gandi critic, ci doar capacitatea de a reproduce informatiile care ne-au fost dictate la clasa. Simularile au ajuns sa fie experimentul ministerului, nu experientele noastre de invatare, iar acest lucru ne motiveaza sa ne ridicam in fata tuturor acestor nedreptati, printr-un protest: fie dand foaia goala, fie scriind tot ceea ce este gresit la sistem, transformandu-ne foaia de examen intr-un manifest fata de invatamantul romanesc. Dam foaia goala pentru ca schimbarile nefundamentate nu sunt solutia in educatie: pentru ca atunci cand regulile se schimba in timpul jocului, esti indreptatit sa iesi din joc. Itemii de tip obiectiv nu au fost etalonati, iar noi, desi suntem beneficiarii directi ai educatiei, nu am fost consultati. Mai mult decat atat, suntem constransi sa acceptam schimbarile facute din pix care incep sa caracterizeze sistemul de invatamant romanesc", au transmis reprezentantii Consiliului National al Elevilor, potivit stirileprotv.ro.

Acestia sustin ca ministerul vrea niste cobai, niste procente dintr-o diagrama si nimic mai mult

", mai spun reprezentantii Consiliului National al Elevilor.